Fenerbahçe Beko'da bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Errick McCollum, Galatasaray ile anlaşma sağladı. Errick McCollum yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı terletecek.
Sezonu 3 kupayla tamamlayan Fenerbahçe Beko'da Errick McCollum ile yollar ayrılıyor. Tecrübeli basketbolcu yeni sezon için Galatasaray ile el sıkıştı.
Eurohoops'un haberine göre; Errick McCollum, Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe Beko'nun tarihi sezonunda önemli katkı veren Errick McCollum, daha önce 2 ayrı dönemde Galatasaray forması giydi.
Deneyimli isim, Galatasaray'ın 2016 yılındaki EuroCup şampiyonluğunda başrol oynamış ve en değerli oyuncu seçilmişti.
Son Dakika › Spor › Şampiyonluğun ardından Fenerbahçe Beko'dan Galatasaray'a transfer - Son Dakika
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