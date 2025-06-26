Şampiyonluğun ardından Fenerbahçe Beko\'dan Galatasaray\'a transfer

Fenerbahçe Beko'da bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Errick McCollum, Galatasaray ile anlaşma sağladı. Errick McCollum yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Sezonu 3 kupayla tamamlayan Fenerbahçe Beko'da Errick McCollum ile yollar ayrılıyor. Tecrübeli basketbolcu yeni sezon için Galatasaray ile el sıkıştı.

DAHA ÖNCE DE GALATASARAY FORMASI GİYMİŞTİ

Eurohoops'un haberine göre; Errick McCollum, Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe Beko'nun tarihi sezonunda önemli katkı veren Errick McCollum, daha önce 2 ayrı dönemde Galatasaray forması giydi.

Deneyimli isim, Galatasaray'ın 2016 yılındaki EuroCup şampiyonluğunda başrol oynamış ve en değerli oyuncu seçilmişti.