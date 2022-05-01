Şampiyonluk, Düzce'de binlerce taraftarı sokağa döktü - Son Dakika
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Şampiyonluk, Düzce'de binlerce taraftarı sokağa döktü

01.05.2022 00:26
Şampiyonluk, Düzce'de binlerce taraftarı sokağa döktü

DÜZCE(İHA) – Trabzonspor'un Antalyaspor ile berabere kalarak Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesi Düzce'deki taraftarları sokağa döktü.

DÜZCE(İHA) – Trabzonspor'un Antalyaspor ile berabere kalarak Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesi Düzce'deki taraftarları sokağa döktü. 38 yıl sonra gelen şampiyonluğu kemençe eşliğinde horon teperek kutlayan Trabzonsporlu taraftarların coşkusuyla geceyi meşaleler aydınlattı.

Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile karşılaşan ve 2-2 berabere kalan Trabzonspor, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Düzce'deki binlerce Trabzonspor taraftarı da sokaklara döküldü. Düzce Trabzonsporlular Derneği'nden maçın bitiş düdüğü ile birlikte çıkan Trabzonspor taraftarları yaktıkları meşalelerle Düzce sokaklarını aydınlattı. Şampiyonluk marşları eşliğinde bulvarlarda yürüyen binlerce taraftar, Anıtpark meydanında yapılan şampiyonluk kutlamalarında bir araya geldi. Düzce Trabzonsporlular Derneği tarafından organize edilen şenliklerde binlerce taraftar, çalan kemençeye horon ile eşlik etti.

Patlatılan havai fişekler ve yakılan meşaleler kutlamalara renk kattı. Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar ise Düzce sokaklarında klakson çalarak Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı.

Düzce Anıtpark Meydanı'ndaki şampiyonluk coşkusu drone ile gökyüzünden de görüntülendi. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyonluk, Düzce'de binlerce taraftarı sokağa döktü - Son Dakika


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