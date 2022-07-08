Şampiyonluk heyecanını tekrar yaşadı! Merih Demiral'dan kupalı paylaşım - Son Dakika
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Şampiyonluk heyecanını tekrar yaşadı! Merih Demiral'dan kupalı paylaşım

08.07.2022 09:11
Şampiyonluk heyecanını tekrar yaşadı! Merih Demiral'dan kupalı paylaşım

Atalanta BC'de forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın kurduğu elektronik spor takımının Be The Champion League'de şampiyon olmasının ardından takım oyuncularıyla buluşarak kupalı pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medya hesabından Türkiye'de ilk kez düzenlenen FIFA 22 organizasyonu Be The Champion League'de şampiyon olan takım Team Demiral Esports'u paylaşan Merih Demiral, takımını tebrik ederek kupalı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

MERİH DEMİRAL'DAN ŞAMPİYONLUK POZU

Geçtiğimiz haftalarda Be The Champion League'de şampiyonluğunu ilan eden Team Demiral Esports oyuncuları ile buluşan milli futbolcumuz Merih Demiral, şampiyonluk pozunu Twitter'dan hayranlarıyla paylaştı.

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"DAHA NİCELERİNE"

Team Demiral Esports oyuncuları Emirhan Erdem, Arda Azinyan, Emre Küçükhüseyin ve Batuhan Özpınar ile Be The Champion League kupasını Twitter'dan paylaşan Merih Demiral, "Daha nicelerine…" sözlerine yer verdi.

Şampiyonluk heyecanını tekrar yaşadı! Merih Demiral'dan kupalı paylaşım

TEAM DEMİRAL ESPORTS ŞAMPİYON OLDU

26 Haziran tarihinde Be The Champion League finalinde Denizbank İstanbul Wildcats'i 3-1 mağlup eden Team Demiral Esports, kupanın sahibi olurken Türkiye'nin ilk FIFA ligini kazanan takım unvanını da kazandı.

Şampiyonluk heyecanını tekrar yaşadı! Merih Demiral'dan kupalı paylaşım
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Team Demiral Esports, merih demiral, FIFA 22, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonluk heyecanını tekrar yaşadı! Merih Demiral'dan kupalı paylaşım - Son Dakika


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