Sosyal medya hesabından Türkiye'de ilk kez düzenlenen FIFA 22 organizasyonu Be The Champion League'de şampiyon olan takım Team Demiral Esports'u paylaşan Merih Demiral, takımını tebrik ederek kupalı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Geçtiğimiz haftalarda Be The Champion League'de şampiyonluğunu ilan eden Team Demiral Esports oyuncuları ile buluşan milli futbolcumuz Merih Demiral, şampiyonluk pozunu Twitter'dan hayranlarıyla paylaştı.
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Team Demiral Esports oyuncuları Emirhan Erdem, Arda Azinyan, Emre Küçükhüseyin ve Batuhan Özpınar ile Be The Champion League kupasını Twitter'dan paylaşan Merih Demiral, "Daha nicelerine…" sözlerine yer verdi.
26 Haziran tarihinde Be The Champion League finalinde Denizbank İstanbul Wildcats'i 3-1 mağlup eden Team Demiral Esports, kupanın sahibi olurken Türkiye'nin ilk FIFA ligini kazanan takım unvanını da kazandı.
Son Dakika › Spor › Şampiyonluk heyecanını tekrar yaşadı! Merih Demiral'dan kupalı paylaşım - Son Dakika