Şampiyonluk için geri sayım başladı! Trabzonspor-Antalyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika

Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor karşısına şampiyonluk için çıkıyor. 38 yıl sonra ligde mutlu sona ulaşacak bordo-mavililere Akdeniz ekibi karşısında 1 puan yetiyor.

TRABZONSPOR SAHASINDA 415 GÜNDÜR YENİLMİYOR

Trabzonspor, iç sahada başarılı performansıyla dikkati çekiyor. Bordo-mavililer, sahasında geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 415 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon 17 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Trabzonspor, böylece sahasındaki son 23 karşılaşmada 15 galibiyet, 8 beraberlik elde etme başarısı gösterdi. Bordo-mavililer, bu sezon sahasında mağlubiyet yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Trabzonspor'da ameliyat olan Trondsen ve Bruno Peres, sezonu kapattı. Takımdan ayrı çalışan Nwakaeme ile Hüseyin Türkmen'in de bu maçta görev almaları beklenmiyor. Antalyaspor'da sakatlıkları süren Harun Alpsoy, Admir Mehmedi ve Hakan Özmert, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Vitor Hugo, Denswil, Puchacz, Dorukhan, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visça, Djaniny, Cornelius

Antalyaspor (Muhtemel): Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Güray, Fredy, Fernando, Ndao, Gökdeniz, Doğukan Sinik, Luiz Adriano