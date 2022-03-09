Şampiyonluk kupası Başkan Aşgın'da - Son Dakika
Üye Girişi

Şampiyonluk kupası Başkan Aşgın'da

09.03.2022 14:52
Şampiyonluk kupası Başkan Aşgın'da

2021-2022 Voleybol sezonunda 1. Lig'e yükselen Çorum Belediyesi GSK Voleybol Takımı şampiyonluk kupasını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a götürdü.

2021-2022 Voleybol sezonunda 1. Lig'e yükselen Çorum Belediyesi GSK Voleybol Takımı şampiyonluk kupasını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a götürdü. Voleybol takımını kutlayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Hedefimiz Efeler Ligi" dedi.

Çorum Belediyesi GSK Voleybol Takımı, Konya'da oynanan play-off final grubu müsabakalarında rakiplerini yenerek 1. Lig'e yükseldi. Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürü Nadir Solak, Voleybol Sorumlusu Adil Balcı, antrenör ve sporculardan oluşan heyet bugün Başkan Aşgın'ı makamında ziyaret etti.

Çorum Belediyesi GSK Voleybol Takımı Kaptanı Mehmet Bircan, 1. Lig hedefiyle sezona başladıklarını belirterek, "Bu sözümüzü yerine getirdiğimiz için mutluyuz. Çorum bunu hak ediyor. Öncelikle Belediye Başkanımıza ve tüm Çorum halkına teşekkür ediyoruz. Sıradaki hedefimiz Efeler ligine çıkmak" dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, şampiyon ekibi kutlayarak önümüzdeki sezon Efeler Ligi'ne yükselmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Başkan Aşgın, "Öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Hak ettiğiniz bir başarıya ulaştınız. Şehrimizi, voleybolda birinci lige taşımış olduk. Biz Çorum olarak iddialı bir şehiriz. Tarımda ve sanayide olduğu gibi sporda da iddialıyız. Efeler Ligi hedefimizden asla sapmıyoruz. Önümüzdeki sezon çok daha güçlü bir takım kurarak Efeler Ligine yükseleceğimize inanıyoruz. Çorum'u en güzel şekilde temsil edeceğiz" diye konuştu.

Futbolda Çorumluların gönlünde taht kuran Çorum FK'ya da başarı dileyen Başkan Aşgın, "Voleybolda olduğu gibi futbolda da bizim yerimiz 1. Lig ve Süper Lig'dir" dedi. Çorum Belediyesi'nin Çorum FK'nın her zaman destekçisi olduğunu belirten Başkan Aşgın, " Türkiye'nin en güzel stadyumunu yaparak Çorum FK'ya hediye ettik. Yine çok güzel tesisleri ve otobüsü Çorum FK'nın emrine sunduk. Sponsorluk anlamında da maddi destek sağladık. Biz, voleybol takımının nasıl arkasındaysak Çorum FK'nın da arkasındayız ve desteklemeye devam edeceğiz. İnşallah süreç aynı şekilde devam eder ve voleybolda olduğu gibi futbolda da 1. Lig'e yükseliriz" şeklinde konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ise, inanarak çalışmanın mükafatını aldıklarını ve hedefe ulaşmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hikayemiz yeni başlıyor. Bu yarışın bundan sonraki aşamaları da olacak. İnşallah gelecek sezonu planlamasını yapacağız. Yeni başarıları şehrimize yaşatmaya devam edeceğiz. Bu başarıda katkısı olan teknik heyete, idari kadroya ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. Bu zamana kadara destek veren başta Belediye Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. İleriki yıllarda da ayaklarımızı yere sağlam bir şekilde basarak bu başarımızı taçlandıracağız." - ÇORUM

Şampiyonluk kupası Başkan Aşgın'da
Şampiyonluk kupası Başkan Aşgın'da
Şampiyonluk kupası Başkan Aşgın'da
Şampiyonluk kupası Başkan Aşgın'da

YORUMLAR
500
Malatya'da kadınlar Voleybol Şenliği'nde buluştu Malatya'da kadınlar Voleybol Şenliği'nde buluştu Muratpaşa Play-offlara şampiyon gidiyor Muratpaşa Play-offlara şampiyon gidiyor

Halil İbrahim Aşgın, voleybol, Efeler, Çorum, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyonluk kupası Başkan Aşgın'da - Son Dakika


Son Dakika
14:59 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un uçağında dikkat çeken Türkçe ifadeler!
14:52 Amacı kredi çekip evlenmekti! Patronları tarafından dolandırıldı
14:45 Putin'in süper silahları: Hipersonik aero balistik füzeler, radyo balistik füzeler! Bir kısmına nükleer başlık da takılabiliyor
14:43 İstanbul'da kar hazırlığı! Tuzla Belediyesi, 450 personeliyle çalışmalarını tamamladı
14:40 Son Dakika: Kulüpler Birliği, TFF'nin kararları nedeniyle olağanüstü toplanacak!
14:36 Skandal karar: İsviçre mahkemesinden 'Erdoğan'ı öldürün' pankartı açanlara beraat!
14:36 Rus tankı sivil aracı vurmuştu! 2 Ukraynalı yaşamını yitirdi
14:25 İstanbul'da Marmaray seferleri 02.00'a kadar uzatıldı!
14:09 Son Nefesime Kadar dizisinde bu akşam neler olacak? Mihri, Umut'u bulacak mı?
14:04 Avcılar'da engelli çocuğuyla minibüse binen kadına, şoförden 'pes' dedirten sözcükler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 15:07:32. #1.12#
SON DAKİKA: Şampiyonluk kupası Başkan Aşgın'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement