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Şampiyonluk kupası Gölcük'te - Son Dakika

Şampiyonluk kupası Gölcük'te

15.02.2022 11:21
Şampiyonluk kupası Gölcük'te

Gölcük Belediye Spor Erkekler Basketbol A Takımı, şampiyonluk kupasını Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'e getirdi.

Gölcük Belediye Spor Erkekler Basketbol A Takımı, şampiyonluk kupasını Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'e getirdi.

Tamamı alt yapısında yetişen Gölcüklü oyunculardan kurulu Gölcük Belediye Spor Erkekler Basketbol A Takımı, Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde oynadığı 14 karşılaşmada 13 galibiyet alarak şampiyon oldu. Gölcük temsilcisi, elde ettiği şampiyonluk ile Bölgesel Basketbol Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Takımın sporcuları ve teknik heyeti, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'i makamında ziyaret etti. Gölcük Belediye Spor Erkekler Basketbol A Takımı, kazandıkları kupa ile Başkan Sezer'e desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Şampiyon takımın ilçenin gururu olduğunu söyleyen Ali Yıldırım Sezer, "İlçemizi bundan sonra Bölgesel Basketbol Ligi'nde temsil edecek gençlerimizi, spor birimimizi, teknik heyeti tebrik ediyor, Bölgesel Basketbol Ligi'nde başarılar diliyorum. 'Spor Kenti Gölcük' hedefimizle, ilçemizin adının sportif başarılarla duyurulması ve gençlerimizin spora olan ilgisini arttırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.

Başkan Sezer daha sonra U-15 Yıldız Kız Basketbol Milli Takımı'na seçilen Eslem Balta ve ailesi ile bir araya geldi. Eslem Balta'ya milli takımda ve bundan sonraki spor hayatında başarılar dileyen Başkan Seze, başta ailesi olmak üzere başarılı sporcunun yetişmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. - KOCAELİ

Şampiyonluk kupası Gölcük'te
Şampiyonluk kupası Gölcük'te
Şampiyonluk kupası Gölcük'te

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Ali Yıldırım Sezer, basketbol, Şampiyon, Gölcük, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyonluk kupası Gölcük'te - Son Dakika Spor


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