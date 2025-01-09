Şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig devinin oranı tam 75 katına çıkarıldı - Son Dakika
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Şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig devinin oranı tam 75 katına çıkarıldı

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Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu için şampiyonluk oranlarını güncelledi. 18 hafta sonunda yapılan güncellemeyle Beşiktaş'ın oranı tam 75 kat artarak 4'ten 300'e çıktı. İşte diğer oranlar...

09.01.2025 15:43
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Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu için şampiyonluk oranlarında güncellemeye gidildi. Açıklanan son şampiyonluk oranlarında büyük bir değişime gidildiği görüldü.

BEŞİKTAŞ'IN ORANI 300'E ÇIKTI

Süper Lig'in 2024-25 sezonunda 18 hafta geride kalırken şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi. Son 2 güncellemede Beşiktaş'ın oranının tam 75 kat arttığı görüldü.

Yapılan son değişimle birlikte şampiyonluk oranları şöyle;

  • Trabzonspor'un oranı 1000'de sabit kaldı.
  • Başakşehir'in 400 olan oranı da değiştirilmedi.
  • Göztepe'nin 300 olan oranı 400'e çıkarıldı.
  • Eyüpspor'un oranı 300'de sabit kaldı.
  • Samsunspor'un 120 olan oranı değişmedi.
  • Beşiktaş'ın 90 olan oranı 300'e çıkarıldı. Böylece son 2 güncellemede siyah-beyazlıların oranı 4'ten 300'e çıkmış oldu.
  • Fenerbahçe'nin 3.35 olan oranı 3.6'ya yükseltildi.
  • Açık ara şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Galatasaray'ın oranı ise 1.1'den 1.06'ya geriledi.
Şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig devinin oranı tam 75 katına çıkarıldı

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig devinin oranı tam 75 katına çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Fatma Öztürk:
    Mayıs'a kadar istatistik tutun, hayal kurun, astroloğa sorun, fal baktırın, sonu hep hüsran olacak nasıl olsa. MAYISLAR BİZİMDİR. 84 11 Yanıtla
    Savaş Özcan:
    2022 Mayista nerdeydin mesela? 1 2
  • Sabri İnce:
    Futbol Fedarasyonu karar alsın GS den sekiz puan silsin ,FB ile puanlar aynı olsun . Oynadığı futbol ile kalan macları kazanıp FB nin şampiyon olacağına inanan var mı ? Tarafsız bir futbol sever olarak ben inanmıyorum . 40 3 Yanıtla
    Savaş Özcan:
    Gs den 28 puan da silsen sonunda Gs sampiyon yapilir sonunda, slogana gerek yok. 1 3
  • Serkan Yalçın:
    10 maç sonra fenebahce 1 oran olacak 8 31 Yanıtla
  • Vadaa:
    Maklubeciler mayıslar bizim demeye başlamış 9 23 Yanıtla
    İbrahim Soytetir:
    Başkanı Şikeden hapis yatan hangi kuşsun sen 3 1
    İbrahim Soytetir:
    Mayıslar geç oldu, artık nisanlar Martlar konuşulacak 3 1
  • Bayram Izgoren:
    yukselmesi iyi bisey deil gerilemesi iyi birsey 19 0 Yanıtla
  • İbrahim Soytetir:
    Dün Ali Koç u izledim Gözlerinde korku dolu, Atçı Sergen den medet umuyor Ağlıyorda ağlıyor 12 1 Yanıtla
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