Şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig devinin oranı tam 75 katına çıkarıldı

Sabri İnce:

Futbol Fedarasyonu karar alsın GS den sekiz puan silsin ,FB ile puanlar aynı olsun . Oynadığı futbol ile kalan macları kazanıp FB nin şampiyon olacağına inanan var mı ? Tarafsız bir futbol sever olarak ben inanmıyorum .

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