Şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig devi ezeli rakibi ile arayı açıyor - Son Dakika

Şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig devi ezeli rakibi ile arayı açıyor

Son Güncelleme: 29.09.2023 16:26

Süper Lig'de 6. hafta ve erteleme maçlarının sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimaline verilen şans artarken sarı-lacivertlilerin oranı 2.40'tan 2.05'e düştü. Fenerbahçe'nin en yakın takipçisi Galatasaray'ın oranı ise 2.50'den 2.25'e indirildi. Şampiyonluk yolunda geriye düşen Beşiktaş'ın oranı ise 4.75'ten 8'e yükseltildi.

Süper Lig'de 6. hafta ve 3. haftanın erteleme maçlarının oynanmasının ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti. Lider Fenerbahçe, en yakın takipçisi Galatasaray ile makası açtı.

FENERBAHÇE ARAYI AÇMAYA BAŞLADI

Şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Fenerbahçe'nin oranı 2.40'tan 2.05'e düştü. Sarı-lacivertlilerin en yakın takipçisi Galatasaray'ın oranı ise 2.50'den 2.25'e indirildi.

BEŞİKTAŞ'IN UMUTLARI ERİYOR

Adana Demirspor karşısında 4 gollü bir mağlubiyet yaşayan Beşiktaş'ın oranı ise 4.75'ten 8'e yükseltildi ve siyah-beyazlıların şampiyonluğuna daha az olasılık verildi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig devi ezeli rakibi ile arayı açıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig devi ezeli rakibi ile arayı açıyor - Son Dakika
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