Süper Lig'de 6. hafta ve 3. haftanın erteleme maçlarının oynanmasının ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti. Lider Fenerbahçe, en yakın takipçisi Galatasaray ile makası açtı.
Şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Fenerbahçe'nin oranı 2.40'tan 2.05'e düştü. Sarı-lacivertlilerin en yakın takipçisi Galatasaray'ın oranı ise 2.50'den 2.25'e indirildi.
Adana Demirspor karşısında 4 gollü bir mağlubiyet yaşayan Beşiktaş'ın oranı ise 4.75'ten 8'e yükseltildi ve siyah-beyazlıların şampiyonluğuna daha az olasılık verildi.
Son Dakika › Spor › Şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig devi ezeli rakibi ile arayı açıyor - Son Dakika