Şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig devi ezeli rakibi ile arayı açıyor

Süper Lig'de 6. hafta ve 3. haftanın erteleme maçlarının oynanmasının ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti. Lider Fenerbahçe, en yakın takipçisi Galatasaray ile makası açtı.

FENERBAHÇE ARAYI AÇMAYA BAŞLADI

Şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Fenerbahçe'nin oranı 2.40'tan 2.05'e düştü. Sarı-lacivertlilerin en yakın takipçisi Galatasaray'ın oranı ise 2.50'den 2.25'e indirildi.

BEŞİKTAŞ'IN UMUTLARI ERİYOR

Adana Demirspor karşısında 4 gollü bir mağlubiyet yaşayan Beşiktaş'ın oranı ise 4.75'ten 8'e yükseltildi ve siyah-beyazlıların şampiyonluğuna daha az olasılık verildi.