Fenerbahçe ve Galatasaray, şampiyonluk yarışında rakipleriyle arasındaki farkı koruyor. Bu nedenle 7. haftanın sona ermesiyle birlikte Beşiktaş'ın şampiyonluğuna verilen oran yükseltildi.
Süper Lig'de 13 puanla 4. sırada bulunan Beşiktaş, lider Fenerbahçe'nin 8 puan gerisinde bulunuyor. Bu doğrultuda siyah-beyazlıların şampiyonluk oran 8'den 10'a yükseltildi.
Süper Lig'de ligin favorisi gösterilen Fenerbahçe'nin oranı 2.05 olarak kaldı. Sarı-lacivertlilerin en yakın takipçisi Galatasaray'ın oranı ise 2.25 ile sabit tutuldu.
Son Dakika › Spor › Şampiyonluk oranları değişti! Süper Lig devi tepetaklak oldu - Son Dakika