Şampiyonluk oranları değişti! Süper Lig devi tepetaklak oldu - Son Dakika

Şampiyonluk oranları değişti! Süper Lig devi tepetaklak oldu

Son Güncelleme: 03.10.2023 13:44

Süper Lig'de 7. hafta maçlarının sona ermesinin ardından Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı değişti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kazanmasıyla birlikte siyah-beyazlıların oranı 8'den 10'a yükseltildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray, şampiyonluk yarışında rakipleriyle arasındaki farkı koruyor. Bu nedenle 7. haftanın sona ermesiyle birlikte Beşiktaş'ın şampiyonluğuna verilen oran yükseltildi.

BEŞİKTAŞ'IN ORANI YÜKSELTİLDİ

Süper Lig'de 13 puanla 4. sırada bulunan Beşiktaş, lider Fenerbahçe'nin 8 puan gerisinde bulunuyor. Bu doğrultuda siyah-beyazlıların şampiyonluk oran 8'den 10'a yükseltildi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN ORANI SABİT

Süper Lig'de ligin favorisi gösterilen Fenerbahçe'nin oranı 2.05 olarak kaldı. Sarı-lacivertlilerin en yakın takipçisi Galatasaray'ın oranı ise 2.25 ile sabit tutuldu.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonluk oranları değişti! Süper Lig devi tepetaklak oldu - Son Dakika


Son Dakika
13:39 Şampiyonluk oranları değişti! Süper Lig devi tepetaklak oldu
12:59 2023 Nobel Fizik Ödülü 3 bilim insanına verildi
12:55 Aynı sitenin önünde 3 günde ikinci kez erkek cesedi bulundu
12:52 Nijer'in Mali sınırındaki terör saldırısında 29 asker hayatını kaybetti
12:45 Ermenistan Parlamentosu, Rusya lideri Putin hakkında verdiği yakalama kararını onayladı
12:42 Terör saldırısına yönelik sözleriyle tepki çeken Ayşenur Arslan gözaltına alındı
12:22 Ankaragücü, takımın başına Emre Belözoğlu'nu getirdi
12:09 64 ilde Kahramanlar Operasyonları! 928 şüpheli gözaltına alındı
12:07 Memur ve emeklinin 3 aylık enflasyon farkı belli oldu
11:58 Ünlü şarkıcı Otilia, Türk iş insanıyla evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2023 14:08:53. #1.11#
SON DAKİKA: Şampiyonluk oranları değişti! Süper Lig devi tepetaklak oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement