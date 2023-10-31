Süper Lig'de 10. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Şampiyonluk yolunda favori gösterilen lider Fenerbahçe'nin oranı 2.05'ten 1.80'e kadar geriledi.
Pendikspor'u 5 golle geçen lider Fenerbahçe, Süper Lig'de 10'da 10 yaptı ve çılgın serisini sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin bu galibiyet sonrası şampiyonluk oranı 2.05'ten 1.80'e düşürüldü. Fenerbahçe'nin en yakın takipçisi Galatasaray, Çaykur Rizespor'u tek golle geçerken şampiyonluk oranı da 2.25'ten 1.90'a indirildi.
Gaziantep FK'yi 2 golle geçen Beşiktaş ise zirve yarışının çok gerisinde bulunuyor. Siyah-beyazlıların, 10.00 olan şampiyonluk oranı 20.00'ye yükseltildi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe ve Galatasaray at başı gidiyor! İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları - Son Dakika