Fenerbahçe ve Galatasaray at başı gidiyor! İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları

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Süper Lig'de 10. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Şampiyonluk yolunda favori gösterilen lider Fenerbahçe'nin oranı 2.05'ten 1.80'e kadar geriledi.

GALATASARAY, FENERBAHÇE'NİN ENSESİNDE

Pendikspor'u 5 golle geçen lider Fenerbahçe, Süper Lig'de 10'da 10 yaptı ve çılgın serisini sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin bu galibiyet sonrası şampiyonluk oranı 2.05'ten 1.80'e düşürüldü. Fenerbahçe'nin en yakın takipçisi Galatasaray, Çaykur Rizespor'u tek golle geçerken şampiyonluk oranı da 2.25'ten 1.90'a indirildi.

BEŞİKTAŞ'IN ORANI YÜKSELTİLDİ

Gaziantep FK'yi 2 golle geçen Beşiktaş ise zirve yarışının çok gerisinde bulunuyor. Siyah-beyazlıların, 10.00 olan şampiyonluk oranı 20.00'ye yükseltildi.