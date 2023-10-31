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Fenerbahçe ve Galatasaray at başı gidiyor! İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları - Son Dakika

Fenerbahçe ve Galatasaray at başı gidiyor! İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları

Son Güncelleme: 31.10.2023 13:56

Süper Lig'de 10. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları değişti. Şampiyonluğun favorisi Fenerbahçe'nin oranı 2.05'ten 1.80'e düştü. Sarı-lacivertlilerin ardından favori gösterilen Galatasaray'ın oranı ise 2.25'te 1.90'a indirildi. Zirveyle arası açık olan Beşiktaş'ın 10.00 olan oranı da 20.00'ye yükseltildi.

Süper Lig'de 10. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Şampiyonluk yolunda favori gösterilen lider Fenerbahçe'nin oranı 2.05'ten 1.80'e kadar geriledi.

GALATASARAY, FENERBAHÇE'NİN ENSESİNDE

Pendikspor'u 5 golle geçen lider Fenerbahçe, Süper Lig'de 10'da 10 yaptı ve çılgın serisini sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin bu galibiyet sonrası şampiyonluk oranı 2.05'ten 1.80'e düşürüldü. Fenerbahçe'nin en yakın takipçisi Galatasaray, Çaykur Rizespor'u tek golle geçerken şampiyonluk oranı da 2.25'ten 1.90'a indirildi.

BEŞİKTAŞ'IN ORANI YÜKSELTİLDİ

Gaziantep FK'yi 2 golle geçen Beşiktaş ise zirve yarışının çok gerisinde bulunuyor. Siyah-beyazlıların, 10.00 olan şampiyonluk oranı 20.00'ye yükseltildi.

Şampiyonluk oranlarında Fenerbahçe ve Galatasaray at başı gidiyor! Beşiktaş'ın durumu çok vahim
10. hafta itibarıyla güncel puan durumu

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Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Galatasaray at başı gidiyor! İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe ve Galatasaray at başı gidiyor! İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları - Son Dakika
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