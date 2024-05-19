Şampiyonluk son haftaya kaldı! Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendi - Son Dakika
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Spor

Şampiyonluk son haftaya kaldı! Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendi

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Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe derbide kozlarını paylaştı. Kıran kırana maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı ve şampiyonluk son haftaya kaldı.

19.05.2024 21:01
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe derbide kozlarını paylaştı.

MAÇ ÖNCESİ KAVGA ÇIKTI

Galatasaray ile Fenerbahçeli futbolcular arasında dev derbi öncesi büyük kavga çıktı. Sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray tribünlerine Fenerbahçe logosunu gösterdi. Buna tepki gösteren sarı-kırmızılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile Mert Hakan arasında sürtüşme yaşandı. Daha sonra tüm futbolcuların karıştığı olay, iki takımın idarecilerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.

Şampiyonluk son haftaya kaldı! Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendi

DJUKU KIZARDI

Sarı-lacivertlilerin başarılı savunmacısı Alekander Djiku, 21. dakikada Lucas Torreira'ya yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Fenerbahçe 10 kişi kaldı.

Şampiyonluk son haftaya kaldı! Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendi

ÇAĞLAR ATTI

Mücadelenin 71. dakikasında Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda herkesi aşan top Derrick Köhn'den sekerek Çağlar'ın önünde kaldı. Çağlar Söyüncü, kale önünde dokunarak topu ağlara yolladı. Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Golün ardından Oosterwolde'nin Icardi ile özdeşleşen gol sevincini yapması dikkat çekti.

Şampiyonluk son haftaya kaldı! Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendi

ŞAMPİYONLUK SON HAFTAYA KALDI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki derbide Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluğu son haftaya bıraktı. 10 kişi kaldığı maçtan zaferle ayrılan sarı-lacivertliler, rakibiyle arasındaki puan farkını 1 maç kala 3'e indirdi. Galatasaray, son maçta konuk olacağı Konyaspor maçından puanla ayrılırsa şampiyon olacak. Kanarya ise şampiyon olmak için İstanbulspor'u yenerek Galatasaray'ın mağlup olmasını bekleyecek.

PUAN DURUMU (37. HAFTA)

1-Galatasaray: 99 puan

2-Fenerbahçe: 96 puan

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonluk son haftaya kaldı! Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ferhat eser: Bir Beşiktaşlı olarak şampiyon fenerbahçeyi tebrik ederim şampiyonluk sizin kupa bizim 11 8 Yanıtla
    Ali Arslan: Ferhat kardeş nerde bu kedicikler:))) 2 1 ferhat eser: hepsi saklandı hepsi :)))) 0 0
  • alkan akkoyn: Galatasaraylı olarak feneri tebrik ediyorum güzel oynadılar Galatasaray sınıfta kaldı bu oyunla 14 2 Yanıtla
  • Mesut Çakar: Fenerle şaka olmaz…şampiyon Fenerbahç….. 7 1 Yanıtla
  • Ali Arslan: Cincon dengimiz değil demiştim 10 kişi 77 dakika işte bu,kimin büyük olduğunu cümle aleme gösteren şanlı Fenerbahçeme sonsuz teşekkürler 7 1 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed: Hakemlere rağmen galip geliyoruz 5 0 Yanıtla
  • Ali Yıldız: 10 kişi ile aslanı sarayında dize getirdik :) 4 0 Yanıtla
  • Gültekin Konukcu: şampiyon galatsaray buda sizi teserli etsin 1-0 yendik diye şampiyon galatasaray 0 3 Yanıtla
  • Ali Arat: bi mac aldiniz diye sampiyon olmadiniz. gercegi sizin genlerinizde var ikincilige cok sevinirsiniz 1 2 Yanıtla

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