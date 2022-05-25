Şampiyonluk sonrası yıkımı yaşadı! Zlatan Ibrahimovic'in futbol hayatı bitme noktasında - Son Dakika
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Şampiyonluk sonrası yıkımı yaşadı! Zlatan Ibrahimovic'in futbol hayatı bitme noktasında

25.05.2022 17:11
Şampiyonluk sonrası yıkımı yaşadı! Zlatan Ibrahimovic'in futbol hayatı bitme noktasında

İtalya Serie A'da şampiyonluğa ulaşan Milan'da dünyaca ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic yıkımı yaşıyor. Dizinden ameliyat olacağı açıklanan futbolcunun 7-8 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. 40 yaşındaki golcünün bu sakatlık sonrası kariyerine nokta koyabileceği ifade ediliyor.

İtalya'da Milan tam 11 sene sonra şampiyonluğa ulaştı. Kırmızı-siyahlı ekibin 2010-2011 sezonunda şampiyon olduğu kadroda da bulunan Zlatan Ibrahimovic, bu sezon da 26 maçta 8 gol atarak takımına katkıda bulundu. Kariyerinin sonlarına yaklaşan İsveçli golcü yaşadığı sakatlık sonrası futbolu bırakma noktasına geldi.

7-8 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Milan, dizinden ameliyat edilecek olan Zlatan Ibrahimovic'in 7-8 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı. 40 yaşındaki golcünün bu sakatlık sonrası kariyerine nokta koyabileceği belirtildi. İsveçli golcü, Milan'ın Sassuolo'ya karşı oynadığı şampiyonluk maçında 72. dakikada Olivier Giroud'nun yerine oyuna dahil olmuş ve kırmızı-siyahlı formayla 2. kez Serie A şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.

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Son Dakika Spor Şampiyonluk sonrası yıkımı yaşadı! Zlatan Ibrahimovic'in futbol hayatı bitme noktasında - Son Dakika


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