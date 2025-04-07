Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe\'nin kalan maçları

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u konuk ettiği dev maçtan ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasına rağmen 4-1 galip ayrılmayı başardı.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI KIZIŞTI

Sarı-lacivertliler, bu sonuçla haftayı BAY geçen lider Galatasaray ile maç sayısını eşitleyerek arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

İki takımın da 4 deplasman ve 4 iç saha maçına çıkacağı fikstür şu şekilde;

Galatasaray'ın kalan maçları;

Samsunspor (D)

Bodrumspor

Eyüpspor (D)

Sivasspor

Trabzonspor (D)

Kayserispor

Göztepe (D)

RAMS Başakşehir

Fenerbahçe 'nin kalan maçları;