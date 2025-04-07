Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u konuk ettiği dev maçtan ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasına rağmen 4-1 galip ayrılmayı başardı.
Sarı-lacivertliler, bu sonuçla haftayı BAY geçen lider Galatasaray ile maç sayısını eşitleyerek arasındaki puan farkını 3'e indirdi.
İki takımın da 4 deplasman ve 4 iç saha maçına çıkacağı fikstür şu şekilde;
Galatasaray'ın kalan maçları;
Fenerbahçe 'nin kalan maçları;
Son Dakika › Spor › Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları - Son Dakika
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