Şampiyonluk yarışı kızıştı! Trabzonspor, Galatasaray'ı evine eli boş gönderdi
Şampiyonluk yarışı kızıştı! Trabzonspor, Galatasaray'ı evine eli boş gönderdi

04.04.2026 21:58
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı sahasında 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililer, Galatasaray ile arasındaki olan puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 2-1'lik skorla kazandı.

TRABZONSPOR MAÇA GOLLE BAŞLADI

4. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Sağ taraftan rakiplerinden sıyrılan Pina'nın yaptığı ortada, ceza alanı içinde Onuachu kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturdu.

BORDO-MAVİLİLER YİNE ETKİLİ GELDİ 

26. dakikada Pina'nın sağdan ortasında kimsenin dokunamadığı top ile ceza alanı çizgisi üzerinde buluşan Nwakaeme'nin şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

TOP DİREĞİN YANINDAN DIŞARIDA

29. dakikada Ozan Tufan'ın pasıyla ceza alanın sağ çaprazında topla buluşan Augusto'nun şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top direğin yanından auta gitti.

ONANA'DAN GEÇİT YOK 

30. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağdan kullandığı korner atışında, ön direkte Lemina'nın kafa vuruşunda kaleci Onana topu çeldi.

ICARDI'NİN KAFASI İSABETLİ OLMADI 

37. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Mauro Icardi'nin kafa şutunda top yandan auta çıktı.

ONUACHU GOLÜ BULDU ANCAK OFSAYT

Trabzonspor, 45. dakikada Nijeryalı oyuncusu Paul Onuachu ile ikinci golü buldu ancak pozisyonun başlangıcı için ofsayt bayrağı havada. 

İKİNCİ DEVREYE GALATASARAY GOLLE BAŞLADI 

Mücadelenin 48. dakikasında Barış Alper'in sol kanattan yaptığı ortada arka direğe koşan Singo gelişine çok şık bir vuruşla topu ağlara yolladı.

TRABZONSPOR BİR KEZ DAHA ÖNE GEÇTİ

Trabzonspor, 62. dakikada bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Nwakaeme tarafından kullanılan serbest vuruşta iyi yükselen Nwaiwu şık bir kafa vuruşu yaparak golünü attı.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI KIZIŞTI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Trabzonspor kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 63 yapan Fatih Tekke'nin ekibi, bir maç fazlasıyla Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Okan Buruk'un öğrencileri ise 64 puanda kaldı. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • ALI YANIK ALI YANIK:
    Burası Trabzon kyduk mu? 28 24 Yanıtla
    Bingöl 0112 Bingöl 0112:
    Bu gece hamsilere laf yok . Tebrikler ama şampiyon FB olması dileğiyle bizde umutlar tükenmez. 4 4
  • Şaban Yıldırım Şaban Yıldırım:
    Hadi İnşallah Fenerbahçe de Galatasaray'ı yener fark 1 puana iner Trabzonspor'um tekrar şampiyon olsun isterim 28 19 Yanıtla
    Ali Arat Ali Arat:
    Beşiktaş’ta size koyar fark 4 olur 12 19
    ozcan1974 ozcan1974:
    tıfılll ali zorunamı gitti ahahahaa 12 2
    Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    trp tebrikler 1 0
  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Galatasaray 9 kişi oynadı normal icardi yoktu, Uğurcan kurtarış yaptı mı. Gören oldu mu. Suç Okan in Uğurcan oynayamadı, yerine yedek kaleci oynamaliydı. Hakemi saymıyorum ikinci golde faul var ama görmezden geldi. Biz Tranzon ceza sahasında dokunmasak bile faul verdi. 11 18 Yanıtla
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    hakem demisken GS 9 kişi kalmaliydi. ki bütün takdir hakkını GS dan yana kullandı hakem. toreira attıkça yere kendini faul aldi 6 1
    fatih mazlum fatih mazlum:
    su macin ardindan bile hakem konusmak ayiptir, alismissiniz hakemle kazanmaya yenilince sok yasiyorsunuz tabi 5 1
    ALI YANIK ALI YANIK:
    Anlattt heyecanlı oluyor biraz da Trabzonspor 'dan bahset ilk 11 de as oynayan 4 futbolcusu yoktu... 2 1
  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Trabzonspor yan bahçe diyenler kendileri yensinler ama,arada olur uzun seriler herkese oluyor, kim hak ederse olsun,hepsi bizim takımlar. 9 2 Yanıtla
  • 00349200 00349200:
    Hakeme rağmen koydu Trabzon. 7 2 Yanıtla
    4832Memo. 4832Memo.:
    hakem gs yımı tuttu demekki gözler bordo mavi. 1 0
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
