Şampiyonluk yarışı kızıştı! Trabzonspor, Galatasaray\'ı evine eli boş gönderdi

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 2-1'lik skorla kazandı.

TRABZONSPOR MAÇA GOLLE BAŞLADI

4. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Sağ taraftan rakiplerinden sıyrılan Pina'nın yaptığı ortada, ceza alanı içinde Onuachu kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturdu.

BORDO-MAVİLİLER YİNE ETKİLİ GELDİ

26. dakikada Pina'nın sağdan ortasında kimsenin dokunamadığı top ile ceza alanı çizgisi üzerinde buluşan Nwakaeme'nin şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

TOP DİREĞİN YANINDAN DIŞARIDA

29. dakikada Ozan Tufan'ın pasıyla ceza alanın sağ çaprazında topla buluşan Augusto'nun şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top direğin yanından auta gitti.

ONANA'DAN GEÇİT YOK

30. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağdan kullandığı korner atışında, ön direkte Lemina'nın kafa vuruşunda kaleci Onana topu çeldi.

ICARDI'NİN KAFASI İSABETLİ OLMADI

37. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Mauro Icardi'nin kafa şutunda top yandan auta çıktı.

ONUACHU GOLÜ BULDU ANCAK OFSAYT

Trabzonspor, 45. dakikada Nijeryalı oyuncusu Paul Onuachu ile ikinci golü buldu ancak pozisyonun başlangıcı için ofsayt bayrağı havada.

İKİNCİ DEVREYE GALATASARAY GOLLE BAŞLADI

Mücadelenin 48. dakikasında Barış Alper'in sol kanattan yaptığı ortada arka direğe koşan Singo gelişine çok şık bir vuruşla topu ağlara yolladı.

TRABZONSPOR BİR KEZ DAHA ÖNE GEÇTİ

Trabzonspor, 62. dakikada bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Nwakaeme tarafından kullanılan serbest vuruşta iyi yükselen Nwaiwu şık bir kafa vuruşu yaparak golünü attı.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI KIZIŞTI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Trabzonspor kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 63 yapan Fatih Tekke'nin ekibi, bir maç fazlasıyla Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Okan Buruk'un öğrencileri ise 64 puanda kaldı.