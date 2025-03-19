Şampiyonluk yarışında hesaplar değişti! Sergen Yalçın, Süper Lig için bambaşka bir tahmin yaptı - Son Dakika
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Şampiyonluk yarışında hesaplar değişti! Sergen Yalçın, Süper Lig için bambaşka bir tahmin yaptı

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Kariyerine yorumcu olarak devam eden teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'de şampiyonun %90-95 Galatasaray olacağını söyledi. Sarı-kırmızılılara Beşiktaş ve Samsunspor maçlarında alınacak 4 puanın yeteceğini vurgulayan Yalçın kümede kalma yarışı için bambaşka bir tahmin yaptı. ''Ben o hesapları çok iyi bilirim'' diyen deneyimli hoca, ''Küme düşme puanı muhtemelen 40-42 aralığında olacak'' dedi.

19.03.2025 10:44  Güncelleme: 10:55
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Sonn dönemde Trendyol Süper Lig için yaptığı şampiyonluk tahminleriyle dikkat çeken teknik direktör Sergen Yalçın, son haftanın ardından şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattını KAFA Sports'da yorumladı. Yalçın, bu kez bambaşka bir iddia ortaya attı.

"GALATASARAY'A 4 PUAN YETER"

Süper Lig'de sıradaki iki maçını Beşiktaş ve Samsunspor ile oynayacak olan Galatasaray'ın bu karşılaşmalarına vurgu yapan Sergen Yalçın, "Galatasaray iki maçtan 4 puan alsa bence yeterli" dedi.

"BANA GÖRE ŞAMPİYON %95 GALATASARAY"

Süper Lig'deki şampiyonluk şanslarına değinen Sergen Yalçın, "Bana göre şu anda şampiyonluk şansları %95'e %5, %90'a %10. Dört puanlık fark devam etseydi şu anda %65'e %35'e gibi bir konuşma olurdu. Galatasaray sezon sonuna kadar 6 puan kaybeder diyorum. Peki Fenerbahçe kaç puan kaybeder?" şeklinde konuştu.

"KÜME DÜŞME PUANI 40-42 OLACAK"

Küme düşme hattı için de puan tahmini yapan Sergen Yalçın, "Küme düşme puanı muhtemelen, ben o hesapları çok yaptığım için çok iyi biliyorum, 40-42 puan aralığında olacak. O 33 puanda olan takımların tamamı şu an yüzde 100 küme düşme adayıdır. Rizespor bile küme düşme adayıdır" dedi.

OSIMHEN'DEN SONRA EN İYİ BANZA

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı yıldız golcü Osimhen'i öven ve Süper Lig'deki forvetleri kıyaslayan Sergen Yalçın, "Galatasaray'dan sonra en iyi santrfor Trabzonspor'da. Banza çoğundan iyi" sözlerini sarf etti.

Şampiyonluk yarışında hesaplar değişti! Sergen Yalçın, Süper Lig için bambaşka bir tahmin yaptı

Sergen Yalçın, Galatasaray, Fenerbahçe, Samsunspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonluk yarışında hesaplar değişti! Sergen Yalçın, Süper Lig için bambaşka bir tahmin yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mister No:
    ne alaka lan, darbe oldu darbe 6 35 Yanıtla
  • Mustafa Okur:
    Bu tahmini yolda 5 yaşında çocuğa sorsan GS şampiyon der .bunun neresi bambaşka tahmin anlamadım..iyice sapıttı bu haber sitesi 10 6 Yanıtla
  • 6490203:
    kral ya oyuncuyken de böyle iyi bilirdi 7 0 Yanıtla
  • ABDULLAH YİĞİTOĞLU:
    Bence samsun kesin 3 puan GS için.. Beşiktaş maçı da 1 puan olabilir yabancı hakem gelirse etti 4 puan..GS samsun maçından asla (!) puan kaybetmez (!) 1 1 Yanıtla
  • rs202020:
    Altılı ne olur sen onu söyle.. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Şampiyonluk yarışında hesaplar değişti! Sergen Yalçın, Süper Lig için bambaşka bir tahmin yaptı - Son Dakika
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