Şampiyonluk yolunda büyük kayıp! Fenerbahçe, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı - Son Dakika
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Spor

Şampiyonluk yolunda büyük kayıp! Fenerbahçe, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı

Şampiyonluk yolunda büyük kayıp! Fenerbahçe, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan Samsunspor ile Kadıköy'de 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte bir maç eksiği bulunan sarı-lacivertlilerin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 9 oldu.

16.03.2025 22:31
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Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, son bölümü 10 kişi oynayan rakibiyle golsüz berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

ÇANAKKALE ZAFERİ UNUTULMADI

Fenerbahçe Kulübü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünü unutmadı. Karşılaşma öncesinde Çanakkale türküsü çalınırken, koreografi gösterisi gerçekleştirildi.

Şampiyonluk yolunda büyük kayıp! Fenerbahçe, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı

LIVAKOVIC 15 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, 15 resmi maç sonra ilk 11'e döndü. Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Livakovic, bu süreçte ligde 7, Avrupa'da 6 ve Türkiye Kupası'nda 2 mücadelede forma giyemedi. İlk 11'de son müsabakasına 13 Ocak'ta Konya deplasmanında çıkan Livakovic, 15 maç sonra ilk 11'de görev aldı.

Şampiyonluk yolunda büyük kayıp! Fenerbahçe, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı

FENERBAHÇE'DE KIRMIZI KART BEKLENTİSİ

Sarı-lacivertliler, maçın 15. dakikasında Samsunsporlu Marius Mouandilmadji için kırmızı kart itirazında bulundu. Hakem Cihan Aydın, Fred ile Marius'un yer aldığı ikili mücadele sonrası Samsunspor lehine faul çaldı. Fenerbahçeliler ise Fred'in topu temiz aldığını ve Marius'un Brezilyalı futbolcuya tekme attığını savundu. Mouandilmadji, 4. dakikada Skriniar'a yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart görmüştü. Fenerbahçe cephesi, bu nedenle ikinci sarı karttan kırmızı kart bekledi.

Şampiyonluk yolunda büyük kayıp! Fenerbahçe, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı

SAMSUNSPOR'DAN PENALTI İTİRAZI

Samsunspor, mücadelenin 25. dakikasında bir penaltı itirazında bulundu. Fenerbahçe savunmasının arkasına sarkan Carlos Holse, Sofyan Amrabat ile girdiği ikili mücadele sonrası ceza sahası içinde yerde kaldı. Samsunsporlu futbolcular bu pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın, pozisyona 'devam' işareti yaptı. Maçın Polonyalı VAR hakemi Pawel Raczkowski'den de herhangi bir inceleme uyarısı gelmedi. Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 ile gitti.

Şampiyonluk yolunda büyük kayıp! Fenerbahçe, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı

FENERBAHÇE DE PENALTI BEKLEDİ

Fenerbahçe, karşılaşmanın 49. dakikasında penaltı bekledi. Bu dakikada Filip Kostic'in ceza sahası içinden vuruşu Zeki Yavru'dan geri döndü. Fenerbahçeli oyuncular, hakem Cihan Aydın'a elle oynama ve penaltı itirazında bulundu. Hakem Cihan Aydın, kısa bir süre VAR'la konuştuktan sonra oyunun devam etmesini istedi.

Şampiyonluk yolunda büyük kayıp! Fenerbahçe, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı

MOURINHO'DAN ÜÇ HAMLE BİRDEN

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın 58. dakikasında üç değişiklik birden yaptı. Sarı-lacivertlilerde bu dakikada Dusan Tadic, Anderson Talisca ve Filip Kostic kenara geldi. Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri, Sebastian Szymanski ve Bright Osayi-Samuel oyuna dahil oldu.

Şampiyonluk yolunda büyük kayıp! Fenerbahçe, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı

BU SEFER RİSK ALDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 58. dakikada yaptığı değişiklilerin ardından 71'de bir kez daha oyuna müdahalede bulundu. Sarı-lacivertlilerde 71. dakikada İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu ve Alexander Djiku kenara geldi.

FENERBAHÇE DİREĞE TAKILDI

Fenerbahçe, karşılaşmanın 73. dakikasında gole çok yaklaştı. Oğuz Aydın'ın sol kanattan ortasında Sebastian Szymanski, arka direkte boş kaldı. Polonyalı futbolcunun futbolcunun kafa vuruşu direkten dışarıya gitti.

Şampiyonluk yolunda büyük kayıp! Fenerbahçe, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı

SAMSUNSPOR 10 KİŞİ KALDI

Samsunspor, 75. dakikada 10 kişi kaldı. 4. dakikada sarı kart gören Marius, 75. dakikada hakem Cihan Aydın'a itirazları ve hakem Aydın'a dokunmasının ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Şampiyonluk yolunda büyük kayıp! Fenerbahçe, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı

MOURINHO'DAN SON HAMLE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 82. dakikada son hamlesini yaptı. Sarı-lacivertlilerde bu dakikada Mert Hakan Yandaş oyuna dahil oldu ve Mert Müldür kenara geldi.

FENERBAHÇE ARADIĞI GOLÜ BULAMADI

Fenerbahçe, kalan dakikalarda Samsunspor kalesine yüklendi. 10 kişi kalan Samsunspor ise tüm hatlarıyla topun arkasına geçti. Fenerbahçe - Samsunspor maçında gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Şampiyonluk yolunda büyük kayıp! Fenerbahçe, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı

PUAN FARKI 9

Bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin, Galatasaray ile puan farkı bir maç eksiğiyle 9 oldu. Fenerbahçe, ligdeki puanını 62 yaptı. Samsunspor ise 51 puana yükseldi. Fenerbahçe, milli aranın ardından Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Samsunspor ise ligin bir sonraki haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

PUAN DURUMU

  • 1-Galatasaray: 71 puan-27 maç
  • 2-Fenerbahçe: 62 puan-26 maç
  • 3-Samsunspor 51 puan-27 maç

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Samsunspor, Fenerbahçe, Kadıköy, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonluk yolunda büyük kayıp! Fenerbahçe, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Serkan Yalçın:
    buraya fenerle alakalı olumsuz yorum yapan o.ç 30 163 Yanıtla
  • Selman Taş:
    kuşlara elveda. Hakem ittirmesiyle ancak bu kadar olur 121 18 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Baronlar 0 samsunspor 0 Şanlı Samsun'a selam olsun, Sen adamların forvetine kırmızı ver, sonra duraksama olmayan maçı 8 dakika uzat, herşeyi yaptılar, hakemlerle fener 16 kişi oynadı ve Şanlı Samsun direndi,Forzaaaa Samsun, Ali koç,Acun Ilıcalı ve Rambo Okan meyhaneye gitmişler,efkar dağıtmak için, 103 15 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    ATATÜRK SAMSUNA AYAK BASTI SAMSUN FENER E AYAK BASTI 76 16 Yanıtla
  • trgyky1978:
    yapı vardır yoksa fener kaybeder mi???????? 81 8 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    acuuurrrr 66 9 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    FENER BU SEZON DA EVİNDE VERDİ ŞAMPİYONLUĞU 62 4 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    MORİNHO YİNE CORTLADI 62 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    DAHA DURUN HAFTAYA BODRUM, SONRA SIVAS ANTEP NEYMIS KOCANIZ GALATASARAY IN MACLARI ZORMUŞ RAKIO YATMAYINCA GÖRDÜNÜZ DEMI 49 10 Yanıtla
  • servet esen:
    mert hakanla tadiç le dzeko la bir kaç kişi daha var bunlarla iş yürümez NOKTA ..... 47 0 Yanıtla
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