Şampiyonluk yolunda büyük kayıp! Fenerbahçe, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, son bölümü 10 kişi oynayan rakibiyle golsüz berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

ÇANAKKALE ZAFERİ UNUTULMADI

Fenerbahçe Kulübü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünü unutmadı. Karşılaşma öncesinde Çanakkale türküsü çalınırken, koreografi gösterisi gerçekleştirildi.

LIVAKOVIC 15 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, 15 resmi maç sonra ilk 11'e döndü. Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Livakovic, bu süreçte ligde 7, Avrupa'da 6 ve Türkiye Kupası'nda 2 mücadelede forma giyemedi. İlk 11'de son müsabakasına 13 Ocak'ta Konya deplasmanında çıkan Livakovic, 15 maç sonra ilk 11'de görev aldı.

FENERBAHÇE'DE KIRMIZI KART BEKLENTİSİ

Sarı-lacivertliler, maçın 15. dakikasında Samsunsporlu Marius Mouandilmadji için kırmızı kart itirazında bulundu. Hakem Cihan Aydın, Fred ile Marius'un yer aldığı ikili mücadele sonrası Samsunspor lehine faul çaldı. Fenerbahçeliler ise Fred'in topu temiz aldığını ve Marius'un Brezilyalı futbolcuya tekme attığını savundu. Mouandilmadji, 4. dakikada Skriniar'a yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart görmüştü. Fenerbahçe cephesi, bu nedenle ikinci sarı karttan kırmızı kart bekledi.

SAMSUNSPOR'DAN PENALTI İTİRAZI

Samsunspor, mücadelenin 25. dakikasında bir penaltı itirazında bulundu. Fenerbahçe savunmasının arkasına sarkan Carlos Holse, Sofyan Amrabat ile girdiği ikili mücadele sonrası ceza sahası içinde yerde kaldı. Samsunsporlu futbolcular bu pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın, pozisyona 'devam' işareti yaptı. Maçın Polonyalı VAR hakemi Pawel Raczkowski'den de herhangi bir inceleme uyarısı gelmedi. Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 ile gitti.

FENERBAHÇE DE PENALTI BEKLEDİ

Fenerbahçe, karşılaşmanın 49. dakikasında penaltı bekledi. Bu dakikada Filip Kostic'in ceza sahası içinden vuruşu Zeki Yavru'dan geri döndü. Fenerbahçeli oyuncular, hakem Cihan Aydın'a elle oynama ve penaltı itirazında bulundu. Hakem Cihan Aydın, kısa bir süre VAR'la konuştuktan sonra oyunun devam etmesini istedi.

MOURINHO'DAN ÜÇ HAMLE BİRDEN

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın 58. dakikasında üç değişiklik birden yaptı. Sarı-lacivertlilerde bu dakikada Dusan Tadic, Anderson Talisca ve Filip Kostic kenara geldi. Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri, Sebastian Szymanski ve Bright Osayi-Samuel oyuna dahil oldu.

BU SEFER RİSK ALDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 58. dakikada yaptığı değişiklilerin ardından 71'de bir kez daha oyuna müdahalede bulundu. Sarı-lacivertlilerde 71. dakikada İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu ve Alexander Djiku kenara geldi.

FENERBAHÇE DİREĞE TAKILDI

Fenerbahçe, karşılaşmanın 73. dakikasında gole çok yaklaştı. Oğuz Aydın'ın sol kanattan ortasında Sebastian Szymanski, arka direkte boş kaldı. Polonyalı futbolcunun futbolcunun kafa vuruşu direkten dışarıya gitti.

SAMSUNSPOR 10 KİŞİ KALDI

Samsunspor, 75. dakikada 10 kişi kaldı. 4. dakikada sarı kart gören Marius, 75. dakikada hakem Cihan Aydın'a itirazları ve hakem Aydın'a dokunmasının ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

MOURINHO'DAN SON HAMLE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 82. dakikada son hamlesini yaptı. Sarı-lacivertlilerde bu dakikada Mert Hakan Yandaş oyuna dahil oldu ve Mert Müldür kenara geldi.

FENERBAHÇE ARADIĞI GOLÜ BULAMADI

Fenerbahçe, kalan dakikalarda Samsunspor kalesine yüklendi. 10 kişi kalan Samsunspor ise tüm hatlarıyla topun arkasına geçti. Fenerbahçe - Samsunspor maçında gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

PUAN FARKI 9

Bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin, Galatasaray ile puan farkı bir maç eksiğiyle 9 oldu. Fenerbahçe, ligdeki puanını 62 yaptı. Samsunspor ise 51 puana yükseldi. Fenerbahçe, milli aranın ardından Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Samsunspor ise ligin bir sonraki haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

PUAN DURUMU