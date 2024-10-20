Samsun'da 2 puan bırakan Mourinho suçu hakeme attı - Son Dakika
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Samsun'da 2 puan bırakan Mourinho suçu hakeme attı

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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Samsunspor ile 2-2 berabere kalan maçın ardından açıklamalarda bulundu. Samsunspor'un attığı 2. golde faul olduğunu öne süren Portekizli, "İkinci gol bazı takımlar için faul, bazı takımlar için basit. Arkadan itme var. Bazı takımlar için faul oluyor. Bizim stadımızda böyle bir gol attığımız zaman faul mü verilecek, gol mü verilecek, göreceğiz" ifadelerini kullandı.

20.10.2024 21:55  Güncelleme: 23:25
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Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ZOR BİR HAFTAYDI BİZİM İÇİN"

Mücadeleyi değerlendiren Mourinho, "Maçtan önce rakibi analiz ediyoruz. Bu maç öncesinde yaptığımız gibi. Maçtan önce uzun zamanımız vardı, rakibimizin kaliteleri üzerinde durduk. Zor bir haftaydı bizim için. Sadece cuma günü tam takım çalıştık. Milli takımdaki oyuncular sadece rejenerasyon yaptılar. Oyuncular, saha içerisinde hatalar yapıyorlar. Bunu aramızda konuşmalıyız. İlk yediğimiz gol, konuştuğumuz bir goldü. Cuma günü bunu konuştuk" dedi.

"GOL ÖNCESİNDE FAUL VAR"

Samsunspor'un attığı 2. golde faul olduğunu öne süren Portekizli, "İkinci gol bazı takımlar için faul, bazı takımlar için basit. Arkadan itme var. Bazı takımlar için faul oluyor. Bizim için olmadı. 2-1'den sonra iki tane net pozisyona girdik, maçı bitirebilirdik. Sebastian'ın şutu gol diye düşündüm olduğum açıdan ötürü. En-Nesyri'nin şutu da neredeyse gol oluyordu. Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası Djiku'yu sol beke çekmek zorunda kaldım. Mert Hakan'ı oyuna alamadım. 2-2 bizim için üzücü sonuç. Çok şey söyleyebilirim ama söylemiyorum. Şimdiden 7 puan kaybettik. Nasıl, ne şartlarda kaybettik konuşmayacağım. Ligin durumundan memnunsunuz. 7 puan kaybettik. Direkt şampiyonluktaki rakibimize kaybettik. Alabildiğimiz kadar puan almamız gerekiyor. Bizim stadımızda böyle bir gol attığımız zaman faul mü verilecek, gol mü verilecek, göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Samsun\'da 2 puan bırakan Mourinho suçu hakeme attı

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Son Dakika Spor Samsun'da 2 puan bırakan Mourinho suçu hakeme attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (56)

  • ŞERAFETTİN ÇİL:
    Türkiye’ye gelmen güzel bişey ama ben Fenerbahçeyi bu yaşıma kadar böylesine ezik futbol oynarken görmedim olmayacak galiba jose 152 10 Yanıtla
    Emre Acar:
    İlginç şekilde aynı şeyleri düşünüyorum 1 0
  • ferhat eser:
    Beşiktaş 5saraya morinho hakeme attırıyor sarıkırmızılı tangalılar inim inim inliyor 22 137 Yanıtla
    güngör SAĞ:
    o anadan senin gibi bir ...... ...... nasıl çıkmış kesin galatasaraylı biri dürtmüş 2 0
    Alparslan Dövücü:
    1 hafta kaldı balon takımının patlamasına tinerci ergen 2 0
    res:
    Sekistaşaka da koyduk mu tamamdır kanka 2 0
    Ömer Güldoğdu :
    terbiye denilen şeyin zerresi yazıklar olsun sana 2 0
    tekin demir demir:
    ferhat gereksizi geleceksiniz eve kucak dansi var size 2 0
    Mustafa Akan:
    *iktir ya&şak 1 0
  • Ender Kervancıoğlu:
    Körle yatan şaşı kalkar. Aynı ali koç, acun ağzını kapmış. Bi sefer de el sıkışıp rakibinizi tebrik edin. Kendi attıkları hep alın teri, yedikleri goller faul, ofsayt, beleş, hakem, federasyon, dış güçler. 110 13 Yanıtla
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