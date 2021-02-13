Samsun'da genç boksörlerin sıra dışı antrenmanı

SAMSUN'da bir grup genç boksör, salon sonrası kırsal alanda sıra dışı bir antrenman programı uyguluyor. Genç sporcular, İlkadım ilçesinin Uzgur Mahallesi'nde oturan yaşlıların kışlık odunlarını taşıyor, kırıyor, ağaca tırmanıyor, otomobil lastiklerini dövüyor, koşu yapıyor. Mahalleli ise gençlere, süt, ayran, yoğurt ve yumurta ikram ediyor.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki 07-18 yaş arası kız-erkek yaklaşık 50 boksör, antrenmanlarını spor salonları yerine açık havada eğlenerek ve öğrenerek gerçekleştiriyor. İlkadım ilçesine bağlı Uzgur Mahallesi'nde antrenman yaparak şampiyonalara hazırlanan sporcular, mahallede yaşayan yaşlıların kışlık odunlarını taşıyor, kırıyor, ağaca tırmanıyor, otomobil lastiklerini dövüyor, koşu yapıyor. Boks milli takımının antrenörü Nihar Bilir'in çalıştırdığı sporcular hem mahalle sakinlerine yardım ediyor hem de keyifli anlar yaşıyor. Mahalleli ise gençlere, süt, ayran, yoğurt ve yumurta ikram ediyor.

KASAPOĞLU: MOTİVASYONLARINI ARTIRDILARSamsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Pandemi döneminde kurallara göre sporcularımız antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Bu mahallemizde gerçekleşen antrenmanda çalışmalarını çevreye yardım yaparak gerçekleştirmeleri ise çok hoş oldu. Çeşitli şampiyonalar var ve sporcularımız 'pandemi var' diyerek duramazdı. Pandeminin ulaşmayacağı doğal ortamları antrenörleri organize etti. Burada güzel diyaloglar kurarak motivasyonlarını artırdılar" dedi.BİLİR: GÖNÜLLERİ FETHETTİKMilli takımın antrenörü Nihar Bilir ise "Bir gün bu mahalleye gelirken, yolda yaşlılarımızı gördüm. Kendi odunlarını kırıp taşımaya çalışıyordu. Sonra aklıma bu fikir geldi. Antrenmanları böyle yapmak aklıma geldi. Bu şekilde çocuklarımızı aldık. Onların odunlarını kestik, onlara yardım ettik. Gönüllerini fethettik. Onlar da çocuklarımıza tereyağı, süt, yoğurt ve yumurta ikramlarında bulundular. Çocuklarımız hem doğal beslenirken hem de antrenman yapıyorlar. Bu çocuklar derecelere girmiş ve şampiyonalara hazırlanan çocuklar" diye konuştu.'SPORUN YAŞI YOKTUR' Türkiye şampiyonu ve Avrupa üçüncüsü Furkan Pank, "12 yıldır bu sporla uğraşıyorum. Huzurlu ve mutluyuz. Pandemiden dolayı burada yapmamız bizim için daha avantajlı. Virüsten uzak antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. Yaşlılarımıza yardım ettikçe biz de mutlu oluyoruz. Sporun yaşı yoktur" ifadelerini kullandı.'ÇOK MUTLUYUM'Sporculardan Zeynep Gülcan Torul da, "Doğal ortamda kondisyonumuzu yerinde tutuyoruz. Ben kendi adıma böyle çalışmaktan çok mutlu oluyorum" şeklinde konuştu.'ODUN KIRIYORUZ'Boksör Yusuf Deniz de, "5 yıldır boksla ilgileniyorum. Pandemiden dolayı salonlarda antrenmanları yapamıyoruz. Temiz hava daha iyi. Burada lastik döverek koşuyoruz. Odun kırıyoruz. Ağaçlara tırmanıyoruz ve yaşlılara yardım ediyoruz" dedi.'ZOR KOŞULLARDA ÇALIŞMAYI SEVİYORUZ'Eray Günaydın ise "Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Güzel bir koşu yapıyoruz. Lastik dövüp, baltalarla odun kesiyoruz. Bu işi severek yapıyoruz. Her zaman geliyoruz. Köy ortamı temiz hava ve biz zor koşullarda çalışmayı seviyoruz" diye konuştu.'ONLAR BENİM TORUNLARIM'

Çocuklara çeşitli ikramlarda bulunan mahalle sakinlerinden Mustafa Yurtsever, "Çocuklar için iyi bir şey. Biz de bundan memnuniyet duyuyoruz. Benim de içlerinde 2 torunum var. Her zaman gelsinler. Bizlere yardım ediyorlar, memnun kalıyoruz" şeklinde konuştu.