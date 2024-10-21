Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor deplasmanında 2 puan bırakan Fenerbahçe'de maç sonu sinirler gergindi. Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Samsunspor kaptanı Zeki Yavru ile tartıştı.
Gergin geçen mücadelenin ardından Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve Samsunsporlu futbolcular arasında tansiyon yükseldi. Mücadelede forma giymeyen Mert Hakan bitiş düdüğü sonrası saha içine girip Samsunspor kaptanı Zeki Yavru ile sözlü atışma yaşadı.
Araya giren görevliler olayın büyümesini önlerken, Samsunspor'dan Soner Gönül, Mert Hakan Yandaş'ı iterek tepki gösterdi. Kısa süreli gerginliğin ardından iki takım oyuncuları da soyunma odasına gitti.
Son Dakika › Spor › Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı - Son Dakika
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