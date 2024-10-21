Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı - Son Dakika
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Spor

Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı

Samsun\'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı

Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile berabere kalan Fenerbahçe'de maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya giren Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Samsunspor kaptanı Zeki Yavru ile tartıştı. Araya giren görevlilerin engellediği olay sonrası Samsunsporlu Soner Gönül, Mert Hakan Yandaş'ı iterek tepki gösterdi.

21.10.2024 10:00
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Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor deplasmanında 2 puan bırakan Fenerbahçe'de maç sonu sinirler gergindi. Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Samsunspor kaptanı Zeki Yavru ile tartıştı.

MERT HAKAN SAHAYA GİRDİ

Gergin geçen mücadelenin ardından Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve Samsunsporlu futbolcular arasında tansiyon yükseldi. Mücadelede forma giymeyen Mert Hakan bitiş düdüğü sonrası saha içine girip Samsunspor kaptanı Zeki Yavru ile sözlü atışma yaşadı.

GERGİNLİK KISA SÜRDÜ

Araya giren görevliler olayın büyümesini önlerken, Samsunspor'dan Soner Gönül, Mert Hakan Yandaş'ı iterek tepki gösterdi. Kısa süreli gerginliğin ardından iki takım oyuncuları da soyunma odasına gitti.

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Son Dakika Spor Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (65)

  • Fahri Sağgül:
    Gelmiş geçmiş en karektersiz oyuncu en iyi yaptığı iş bu 245 17 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    Ali bey bu tarz sokak hayvanlarına bir çözüm bulalım el birliği ile belediye barınağına yerleştirelim 190 8 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    FENERBAHÇE liyim bu mlın zarardan başka verdiği bişey yok takıma 177 7 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    NE YAPSIN YANLIŞ, BASKA TÜRLÜ SAHAYA GİREMİYOR 146 5 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Sen amacın belli futbolla alakan yok işin gücün sataşmak 115 5 Yanıtla
  • Fevzi Kocakulak:
    Soner Gönül sen niye ayıracak zaman iterek kabadayılık yapıyorsun Ondan sonra hep suçlu Mert Hakan …??? 10 107 Yanıtla
  • Depechs Modes:
    güzel para kanka oturduğun yerden şaklabanlık mesleği beleş para 87 4 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Ali koca tavsiyem mert hakanı futbol takımı dan alıp boks takımına koysun zaten burda bir halta yaramıyor orda belki işe yarar 85 5 Yanıtla
  • Gamak gs:
    fenerde sadece tartisma yaratsin die duruo..oynadig yok..GALATASARAYIM YADA TRABZON SENI SAKINLESTIRICEK 74 6 Yanıtla
  • Burak Gürsoy:
    oe ferhatın kardeşidir kesin ikisi de p kurusu 43 4 Yanıtla
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