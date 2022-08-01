Samsun haberleri... 19 Mayıs'ta plaj futbolu - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun haberleri... 19 Mayıs'ta plaj futbolu

01.08.2022 10:36
Samsun haberleri... 19 Mayıs'ta plaj futbolu

Samsun haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Plaj Futbolu Karadeniz Etabı, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Plaj Futbolu Karadeniz Etabı, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yapıldı.

TFF Plaj Futbolu Karadeniz Etabı, 19 Mayıs ilçesi Kumcağız Plajı'nda gerçekleştirildi. 19 Mayıs Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü katkılarıyla ilçede 5.'si düzenlenen plaj futbolu turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. Seyir zevki yüksek olan turnuvada takımlar, Alanya'da düzenlenecek Türkiye şampiyonasına katılmak için üç gün boyunca ter döktü.

Seyirci desteğinin üç gün boyunca yoğun olduğu turnuvanın final karşılaşmasında, 19 Mayıs Esrarengiz ile Tosbatlıoğlu Ballıca takımları karşılaştı. Şampiyon olan Tosbatlıoğlu Ballıca'ya kupasını veren 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Turnuvaya katılan takımlarımızı ve üç gün boyunca takımlarımızı yalnız bırakmayan, yoğun katılımıyla desteklerini esirgemeyen seyircilerimize teşekkür ediyorum. Bu yıl belediyemiz katkılarıyla 5.'sini düzeliyoruz. Her geçen yıl artarak devam eden seyirci potansiyeli bizi ayrıca memnun ediyor. Şampiyon olan takımımızı tebrik ediyor, eylül ayında Alanya'da düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasında başarılar diliyorum. İnşallah bir sonraki sene Türkiye şampiyonasını 19 Mayıs ilçemizde düzenlemek nasip olur. Bu konuda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

19 Mayıs Gençlik ve Spor İlçe Müdürü M. Serkan Eroğlu ve TFF Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven'in hazır bulunduğu turnuvada Süper Lig hakemlerinden Samet Çiçek, TFF Antrenörlerinden Ahmet Gün ve TFF Malatya Bölge Antrenörü Furkan Soylu da görev aldı. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsun haberleri... 19 Mayıs'ta plaj futbolu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:24 Avustralya'da bir yılan uzmanı, aynı anda 20 insanı öldürme gücüne sahip yılandan 5.5 gram zehir çıkarttı
10:22 Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi Erhan Arman etkisiz hale getirildi
10:11 İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı'ndan çarpıcı iddia: Ev fiyatları ve kiralar 2023'te düşecek
10:09 Şampiyonluk kutlamalarında facia! Tribünün çökmesi sonucu çok sayıda taraftar yaralandı
09:55 Galatasaray'ın takımda düşünmediği Aytaç Kara'ya Eyüpspor talip oldu
09:56 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! Dar gelirlilere yapılacak 150 bin konut masada
09:48 Sokak ortasında korkunç olay! Husumetlisini tüfekle öldürdü
09:40 Alman ekibi Schalke 04, Serdar Dursun'a kancayı taktı! Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyorlar
09:29 Lady Gaga'ya konser verdiği sırada fırlatılan yabancı cisim görünmeyen bir kalkan tarafından engellendi
09:14 İzmir'de su savaşları! 4 gündür susuz kalan Dikili halkı, su tankeri önünde birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 10:40:14. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun haberleri... 19 Mayıs'ta plaj futbolu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement