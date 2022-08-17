Samsun haberleri... Samsunspor'da 30 futbolcunun lisansı çıkarıldı - Son Dakika
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Samsun haberleri... Samsunspor'da 30 futbolcunun lisansı çıkarıldı

17.08.2022 14:44
Samsun haberleri... Samsunspor'da 30 futbolcunun lisansı çıkarıldı

Samsun haberler... SAMSUN (İHA) – Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, kadrosunda bulunan 30 futbolcunun lisansını çıkardı.

SAMSUN (İHA) – Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, kadrosunda bulunan 30 futbolcunun lisansını çıkardı.

Samsunspor yaz transfer sezonunda şu ana kadar 17 oyuncu transfer edip, 15 oyuncuyla da yollarını ayırdı. 5 yıldır her sezon öncesi kadrosunu 'sil baştan' yapılandıran kırmızı-beyazlılarda bu sezon Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yer alan listede lisansı çıkartılmış, maç oynamaya hazır 30 futbolcu mevcut. Karadeniz temsilcisi, kadrosunda bulunan sözleşmeli oyuncularından oluşan 10 futbolcunun ise lisansını çıkartmadı.

Yeni transfer Douglas Tanque'nin lisansı henüz çıkartılmadı

Adı sık sık transfer dedikodularına karışan forvet Tomane Mendes, yeni transfer Douglas Tanque'nin yanı sıra yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen sözleşmeli oyunculardan Melih-Semih Altıkulaç, Amir Arlı, Erald Cinari, Furkan Güneş, Ensar Arslan, Elhadj Bah ve Ismael Diomande'nin lisansları çıkartılmadı.

30 futbolcunun lisansı tamam

Kırmızı-beyazlıların lisans çıkarttığı 30 futbolcu şunlar:

Jakup Szumski, Aykut Özer, Alp Tutar, Ali Taha Demir, Atakan Mert Özdemir, Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu, Soner Gönül, Mücahit Albayrak, Ali Ülgen, Osman Çelik, Hasan Kılıç, Celil Yüksel, Yusuf Emre Gültekin, Cihan Kahraman, Fernando Boldrin, Moryke Fofana, Şener Kaya, Aryvdas Novikovas, Polat Yaldır, Yusuf Ensar Poyrazlı, Kadeem Harris, Gaetan Laura, Ahmet Sagat, Emir Hakan Patan, Muhammet Ali Özbaskıcı, Sarp Ekinci, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift ve Berk Taşkın.

15 futbolcu takımdan ayrıldı

Karadeniz temsilcisinde geçen sene kadroda bulunan oyunculardan 15'i ile bu sene yola devam edilmedi. Bu futbolculardan Recep Burak Yılmaz, Alaaddin Okumuş, Yasin Öztekin, Joel Kayamba ve Junior Tallo ile sözleşme yenilenmedi. Kevin Boli, Tolcay Ciğerci, Hüseyin Öztürk, Nurullah Aslan, Talha Ulvan, Melih Okutan, Guy Yameogo, Necmican Cebeci, Vukan Savicevic ve Sheldon Bateau ise başka takımlara transfer oldu.

Ayrılan 15 oyuncunun yanı sıra Melih Altıkulaç, Semih Altıkulaç, Amir Arlı, Erald Cinari, Furkan Güneş, Ensar Arslan, Elhadj Bah ve Ismael Diomande'den kendilerine takım bulmaları istendi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsun haberleri... Samsunspor'da 30 futbolcunun lisansı çıkarıldı - Son Dakika

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