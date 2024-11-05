Alex Antalyaspor'dan istifa mı ediyor? Sağ kolundan açıklama var - Son Dakika
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Alex Antalyaspor'dan istifa mı ediyor? Sağ kolundan açıklama var

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Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor'a 2-0 mağlup olan Antalyaspor'da Alex'in yardımcısı Mehmet Aurelio'ya istifa edip etmeyecekleri soruldu. Aurelio bu soruya, ''Şu anda 'istifa' gibi bir düşüncemiz yok. Lig uzun bir süreç. Akdeniz derbisinde Alanyaspor'u yendik. Önümüzdeki hafta da Bodrumspor'u ağırlayacağız. O maça iyi hazırlanıp kazanmayı istiyoruz'' yanıtını verdi.

05.11.2024 09:13
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Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Samsunspor'a 2-0 yenilen Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Aurelio, "Aslında yediğimiz ilk gole kadar maçın kontrolünü elimizde bulunduruyorduk. Düzenli bir maç görüntüsü vardı. İlk golden itibaren takımımız oyun düzenini kaybetti. İkinci golden itibaren bütün oyun düzenimizi kaybetmiş olduk. Maçın sonuna kadar oyunu elimize almaya zorlandık" dedi.

Eleştirilerin hedefinden olan Aurelio, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna ise, "Şu anda 'istifa' gibi bir düşüncemiz yok. Lig uzun bir süreç. Akdeniz derbisinde Alanyaspor'u yendik. Önümüzdeki hafta da Bodrumspor'u ağırlayacağız. O maça iyi hazırlanıp kazanmayı istiyoruz" yanıtını verdi.

Alex Antalyaspor\'dan istifa mı ediyor? Sağ kolundan açıklama var

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Son Dakika Spor Alex Antalyaspor'dan istifa mı ediyor? Sağ kolundan açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Abuzer Yavuz:
    kartalın tüylerini nasıl yolduysak samsunu da yolacaz 50 0 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    FERO SEN GİT KRALINIZ GELSİN 16 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    samsunspor 5sarayı bu hafta yen kendini kanıtla yalnız sahada en büyük rakibiniz hakem olacak çok dikkat edin 4 6 Yanıtla
  • ferhat eser:
    abuzer kralın benim zaten buyur 1 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    abuzer kardeşim galatasaray Beşiktaşı hakem yardımı olmadan yenemez yenmişsede o işte yine bir iş vardır 1 1 Yanıtla
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