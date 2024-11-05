Alex Antalyaspor\'dan istifa mı ediyor? Sağ kolundan açıklama var

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Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Samsunspor'a 2-0 yenilen Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Aurelio, "Aslında yediğimiz ilk gole kadar maçın kontrolünü elimizde bulunduruyorduk. Düzenli bir maç görüntüsü vardı. İlk golden itibaren takımımız oyun düzenini kaybetti. İkinci golden itibaren bütün oyun düzenimizi kaybetmiş olduk. Maçın sonuna kadar oyunu elimize almaya zorlandık" dedi.

Eleştirilerin hedefinden olan Aurelio, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna ise, "Şu anda 'istifa' gibi bir düşüncemiz yok. Lig uzun bir süreç. Akdeniz derbisinde Alanyaspor'u yendik. Önümüzdeki hafta da Bodrumspor'u ağırlayacağız. O maça iyi hazırlanıp kazanmayı istiyoruz" yanıtını verdi.