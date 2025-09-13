Samsunspor\'a soğuk duş

Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Antalyaspor, 2-1'lik skorla kazandı.

ANTALYASPOR 3 PUANI ALDI

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Soner Dikmen ve 46. dakikada Georgiy Dzhikiya kaydetti. Samsunspor'un tek golü ise 51. dakikada Carlo Holse'den geldi.

SAMSUNSPOR İLK KEZ KAYBETTİ

Bu sonuçla birlikte Antalyaspor, beş hafta sonunda puanını 9'a yükseltti. Samsunspor ise oynadığı dördüncü maçta ilk kaybederek maç eksiğiyle 7 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Samsunspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Antalyaspor, kendi evinde Kayserispor'u ağırlayacak.