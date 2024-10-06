Samsunspor, Adana Demirspor\'u deplasmanda 3-1 mağlup etti

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Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor'u ağırladı. Yeni Adana Stadyumu'ndaki mücadelede 1-0 geriye düşen konuk takım, sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

SAMSUNSPOR'DAN BİR GERİ DÖNÜŞ DAHA

Adana Demirspor, 8. dakikada Yusuf Barasi'nin penaltı golüyle öne geçti ve ilk yarı Akdeniz ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Samsunspor'da Arbnor Muja, 58. dakikada fileleri havalandırdı ve durumu 1-1'e getirdi. Karadeniz ekibinde 90+3'te sahneye çıkan Landry Dimata, skoru 2-1'e getirdi. Samsunspor, Soner Aydoğdu'nun 90+9'daki golüyle 3-1'lik galibiyete uzandı. Geçen hafta 3-1 geriden gelerek Göztepe'yi 4-3 mağlup eden kırmızı-beyazlı takım, bu kez de Adana'da geri dönüşe imza attı.

İLKLER YAŞANDI

Adana Demirspor ile Samsunspor arasındaki mücadelede dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Adana Demirspor, bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısını önde tamamladı. Samsunspor ise bu sezon deplasman maçlarında ilk kez kalesinde gol gördü. Adana Demirspor'da golü atan Barasi, 87. dakikada sakatlık yaşadı ve yerini Florent Shehu'ya bıraktı.

ADANA DEMİRSPOR'UN 3 PUAN HASRETİ SÜRÜYOR

Bu sonuçla birlikte galibiyet serisi 4 maça çıkan Samsunspor, 18 puana yükseldi. 3 puan hasreti devam eden ve sadece 1 beraberliği bulunan Adana Demirspor ise 1 puanda kaldı. Karadeniz ekibi, milli maç arasının ardından Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Adana Demirspor ise Sivasspor ile sahasında karşı karşıya gelecek.