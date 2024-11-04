Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0 yendi - Son Dakika
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Spor

Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0 yendi

Samsunspor, Antalyaspor\'u 2-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Samsunspor, rakibini 2-0 yendi. Bu sonuçla puanını 25'e yükselten Karadeniz ekibi, ikinci sıradaki yerini korudu. Öte yandan kırmızı-beyazlıların yenilmezlik serisi de 7 maça çıktı.

04.11.2024 22:07
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor ile Antalyaspor kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı Karadeniz ekibi 2-0 kazandı.

VAR ÇAĞIRDI, HAKEM KARARINI DEĞİŞTİRMEDİ

Maçın 29. dakikasında Süper Lig'de uzun zamandır görülmemiş bir olay yaşandı. Samsunsporlu Emre Kılınç'ın ceza sahası içinde yerde kalması sonrası VAR hakemi Onur Özütoprak, hakem Direnç Tonusluoğlu'nu potansiyel penaltı için pozisyonu incelemeye davet etti. Ancak pozisyonu inceleyen Tonusluoğlu, kararını değiştirmedi ve penaltı vermedi.

HOLSE ATTIKÇA ATIYOR

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta Samsunspor'un gollerini 45. dakikada Carlo Holse ve 49. dakikada Landry Dimata kaydetti. Samsunspor'un yıldızı Carlo Holse, Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta 4 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 7 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'deki yenilmezlik serisi 7 maça çıkan Samsunspor, bu süreçte 6 galibiyet 1 beraberlik alarak ligin ikinci sırasındaki yerini korudu. Ligde 11. maçını tamamlayan Samsunspor 25 puana yükselirken, Antalyaspor 11 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Samsunspor deplasmanda lider Galatasaray'a konuk olurken, Antalyaspor sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak.

Antalyaspor, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • sudem meliss:
    Galatasaray İcabına Bakar Pazar günü Şampiyon Galatasaray olacak 24 17 Yanıtla
  • Demir Şener:
    HELAL OLSUN MAAŞALLAH SANSUNSPOR MEMLEKETİMİN Medariiftiharı?????? 15 6 Yanıtla
  • Alpi:
    8TAŞTAN BÜYÜK TAKIM HELAL OLSUN SAMSUN UMARIM LİGİ 2. BİTİRİRSİN HAK EİORSUN .8TAŞLAR ALGI DA ŞAMPİYON OLSUN SEN BAK YOLUNA SAMSUN HELAL 14 6 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Bütün oyunları biz bozarız küçük civciv ve abileri büyük civcivler izlerler.şampiyon GS 5 12 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5SARAYA SAPLIYACAKLAR BU HAFTA 8 8 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Tothenham ın açacağı deliğe Gösterdiği Hedefe Hiç durmadan Sürtüp çıkaracamıza ant içeriz King Of The North SAMSUNSPOR 9 4 Yanıtla
  • HAKAN YAVUZ:
    Tebrikler SAMSUNSPORUM???????????? 9 0 Yanıtla
  • Dracarys null:
    İşine bak hamsi tava Kuzeyin kralı SAMSUNSPOR Legend come back King Of The North 4 1 Yanıtla
  • Tazmanya:
    ALPI TAM GAY 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0 yendi - Son Dakika
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