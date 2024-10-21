Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın - Son Dakika
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Spor

Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın

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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yıldırım, ''Soner'in son dakikada şutu kaleyi tutsa 3-2 olacaktı. Bariz bir penaltımız verilmedi bize göre'' dedi.

21.10.2024 07:43  Güncelleme: 07:56
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Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geld. Gol düellosuna sahne olan mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi. Maçın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım açıklamalarda bulundu.

"PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

Mücadeleyi değerlendiren Yıldırım, "Fenerbahçeli basınının yardımı ile bir aydır Türkiye ve Fenerbahçeli basın bu maçı konuşuyordu. Ben de bunu fırsat bildim. Anadolu takımı için böyle önem kazanmak ve konuşulmak pazarlamaydı. Akıllı bir şekilde kullandım bunu. Maça gelirsek, bizim rakibimiz Fenerbahçe değil ama bugün gördünüz, biz söyledik hep, biz tüm maçlara galibiyet için çıkıyoruz. 90 dakika koşarak oynuyoruz, bugün de bunun örneğini gösterdik. Soner'in son dakikada şutu kaleyi tutsa 3-2 olacaktı. Bariz bir penaltımız verilmedi bize göre." dedi.

Yüksel Yıldırım açıklamasının devamında; "Samsunspor, oyunu asla çirkinleştirmeyecek dedim ve bugün de bunu gösterdik. Fenerbahçe, 2-1 öne geçtikten sonra kalecinin oyunu geciktirmesi, Dzeko'nun çıkarken tavırları falan, Fenerbahçe bu maçtan 2-1 galibiyetle ayrılmak için zaman çalma ihtiyacı hissetti. Bu beni mutlu etti, Samsunspor iyi yolda gidiyor. 10 katı bir bütçe ile kafa kafaya oynadık. Yediğimiz goller, bariz bizim hatamızdan oldu. Attığımız goller, biz yaratarak attık. Herkesi kutluyorum. Mağlubiyetten gelip beraberliği yakalamak bizim için sevinç verici. Mutlu ayrılacağım. Şehir mutlu." sözlerini sarfetti.

"YENİLMEMEMİZ LAZIMDI"

Yıldırım son olarak, "Biz Beşiktaş maçında da iyi oynadık, 10 Kasım'da İstanbul'a geleceğiz, o maçta da böyle oynayacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Ben Samsunsporluyum, sahibi olduğum kulüp, bu kulübü destekliyorum ve bütün takımlara aynı istekle oynuyoruz bunu açıklamak istedim. Fenerbahçe basını beni çok suçladı. Öyle bir karakterde olamam. Çok istedik kazanmayı, ikinciliğimizi korumak istedik. Fenerbahçe'ye yenilmememiz lazımdı yerimizi korumak için. Bugün yenilmedik, üçüncü olduk, keşke yenseydik ve yeniden ikinci olsaydık. Nasıl başladığımız değil, nasıl bitirdiğimiz önemli. Samsunspor, adım adım hedeflediği yere gidecek" dedi.

Samsunspor Başkanı Yıldırım\'dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın

Yüksel Yıldırım, Samsunspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Emin Erol:
    Galatasaray a karşı nasıl oynayacaksınız acaba yatın Galatasaray a yatın fenerbahçe daha çok pozisyon a girdi son golde irfana faul yapıldı ne anlatıyor bu başkan maç fenerbahçe nin hakkıydı 54 87 Yanıtla
  • Hasan Balta:
    Son Dakikalarda Fenerbahçeninde Bir Penaltısı Verilmedi. Hakdan bahsediyorsan bunuda söyleyeceksin ! 48 70 Yanıtla
  • Osman Gökalp:
    Boş yapmış kim bilir ne kadar teşvik aldılar 40 40 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    Üzülme başkanım nasıl olsa hepinizin intikamını alacak bir Galatasaray var 43 31 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    ??.zırlama 28 43 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    ATATÜRK SAMSUNA BOŞUNA AYAK BASMADI ELİNİZ DERT GÖRMESİN LAZ KARDEŞLERE SELAM 30 35 Yanıtla
  • Ramazan Sarac:
    gorecez onun bunun uşağı gorecez 29 29 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı:
    sana ve yönetimine teşekkür ediyorum Ali Koç Fenerbahçe'yi ne hallere ve herkesin ağzına sakız ettin???????????????? 49 5 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    Kuş taşa carptı 29 17 Yanıtla
  • Plare Rugre:
    amrabat kalede daha iyi oynayabilirdi. 24 5 Yanıtla
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