Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, canlı yayında Beşiktaş'ın teklifini açıkladı - Son Dakika
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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, canlı yayında Beşiktaş'ın teklifini açıkladı

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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş maçı sonrasında yaptığı açıklamada siyah-beyazlıların Thomas Reis'e teklif yaptığını iddia etti. Yıldırım, "Bizim hocaya da dolaylı bir teklif gelmiş Beşiktaş'tan. Öyle duyduk, menajeri üzerinden. Hocamız kabul etmediğini ve Samsun'da mutlu olduğunu söylemiş. Hoca, salak değil" dedi. Beşiktaş'tan başkan Yıldırım'ın bu iddiasına yalanlama geldi.

18.01.2025 22:30  Güncelleme: 22:53
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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 0-0 biten Beşiktaş maçının ardından çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Hakem kararlarına isyan eden Yüksel, siyah-beyazlıların teknik direktörleri Thomas Reis'e teklif yaptığı da öne sürdü.

"HAKEM BİZİ MAHVETTİ"

Ekol TV canlı yayınında konuşan Yıldırım, "10 kişi ile 1 puan, tabii ki seviniyoruz. 64'ten 96'ya kadar 10 kişi oynadık. 1 puanla çıktığımıza seviniyorum ama ondan önce denk bir maçtı. 3 puan için çalıştık bütün hafta. Tek parola galibiyetti. 10 kişi Beşiktaş'ı yenmek, zoru başarmaktı. Az kalsın onu da yapacaktık. 1 puana razıyız. Beşiktaş artık bizim ilk 3, ilk 5 için rakiplerimizden biri. Biz Samsunspor olarak hedefimizi büyüttük. Kesinlikle kırmızı kart değil, çok ağır. Çok kızdım. Bizi mahvetti hakem. Hakemin büyük hatası yok. Bir iki yanlış korner gösterdi ama Samsunspor'a kolay sarı kart gösterdi. İkinci sarı kart ağır oldu. Dengemizi değiştirdi. Hakemin çok etkisi yok ama bir tane sarı kartı birçok şeyi değiştirdi. Samsunspor olarak mutsuzuz" ifadelerini kullandı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, canlı yayında Beşiktaş'ın teklifini açıkladı

SAMSUNSPOR'UN MAÇ SONU PAYLAŞIMI

Samsunspor'un maç sonu paylaşımı hakkında konuşan Yıldırım, "Mükemmel, kim yapmışsa on numara yapmışlar. Bravo, tebrik ederim onları. Haberim yoktu. Bağımsız çalışıyorlar, profesyonel. Ben gerekli durumlarda karışıyorum. Güzel bir profesyonel icra kurulumuz var" sözlerini sarf etti.

Samsunspor'un paylaşımı şu şekildeydi;

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, canlı yayında Beşiktaş'ın teklifini açıkladı

"HAKEM, BEŞİKTAŞ KAZANSIN İSTEDİ"

Beşiktaş'ın durumu hakkında konuşan Yıldırım, "Fenerbahçe ile Galatasaray, Türkiye'de ayrı bir kulvarda ikisi. Beşiktaş ve Trabzonspor, iyi para harcadı. Başakşehir var. Bizim bütçemiz dar. 3. olmak için iyi bir takım olmanız gerekiyor. Tesadüfe değil. Bizim bulunduğumuz yer tesadüf değil. Hocamız Thomas Reis de Türkiye'yi seviyor, biliyor artık. Ligi çok iyi buluyor kendisi. Hayatında ilk defa böyle bir başarı yakalıyor. Seviliyor. Hakemler konusunda pek mutlu değil. Bugün bizim bunu söyleme hakkımız var. İkinci sarı kart ağır bir karardı ama adalet yerini buldu. İkinci sarı kart, VAR'a gitmiyor. Hakem bizi öyle güzel doğradı... Bizim oyuncularımıza çok ucuz sarı kart gösterdi. Keşke Beşiktaş'a da gösterseydi. Hakem bugün yanlıydı, bir gol atmadığı kaldı! Beşiktaş'ın kazanmasını istedi. Ama önemli değil, kalecimiz, direkler korudu bizi" dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, canlı yayında Beşiktaş'ın teklifini açıkladı

"BEŞİKTAŞ, HOCAMIZA TEKLİF YAPMIŞ"

Beşiktaş'ın Thomas Reis'a teklif ilettiğini söyleyen Yıldırım, "Bizim hocaya da dolaylı bir teklif gelmiş Beşiktaş'tan. Öyle duyduk, menajeri üzerinden. Hocamız kabul etmediğini ve Samsun'da mutlu olduğunu söylemiş. Hoca, salak değil. Almanya'dan geliyor. Biliyor nasıl bir takıma geldiğini. Burada başkan var. Beşiktaş'ın ne olacağı belli değil. 4 ay sonra bir seçim daha var. Niye macera arasın? Burada bir proje var. Biz, ligin ilk 5'te bitirirsek, hocamız seneye Avrupa'da bir takım çalıştırıyor olacak. Tahtamız açılacak. Erken imzalar atmayı düşünüyoruz şubatta tahta açıldıktan sonra. Menajerlerine sormuşlar. Direkt hocamıza değil, menajerine sorulmuş" ifadelerini kullandı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, canlı yayında Beşiktaş'ın teklifini açıkladı

BEŞİKTAŞ'TAN YALANLAMA GELDİ

Öte yandan Beşiktaş, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın bu açıklamalarına cevap verdi. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Reeder Samsunspor Kulübü Başkanı R. Yüksel Yıldırım, bugün bir televizyon kanalına verdiği röportajda Kulübümüz hakkında haddini aşan ifadeler kullanmıştır.

İlk olarak belirtmek isteriz ki Reeder Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis, hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır.

Dolayısıyla Reis için ne kulübüyle ne de kendisi ya da menajeriyle doğrudan ya da dolaylı herhangi bir görüşme gerçekleştirilmemiştir.

Maç sonrasındaki basın toplantısında ilgili antrenör, kulüp başkanını yalanlayarak bu konuda en güzel cevabı vermiştir.

Başka bir takımın taraftarı olmasıyla bilinen ve şu anki Reeder Samsunspor Kulübü Başkanı sıfatıyla bugün ağırladığımız R. Yüksel Yıldırım, takımının Tüpraş Stadyumu'nda kazandığı bir puanın verdiği coşkuyla haddini aşan, terbiye sınırlarını zorlayan ifadeler kullanmıştır.

Robert Yüksel Yıldırım'ın kendi teknik direktörü tarafından yalanlanan açıklamalarının takdirini kamuoyuna bırakıyoruz.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, canlı yayında Beşiktaş\'ın teklifini açıkladı

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Son Dakika Spor Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, canlı yayında Beşiktaş'ın teklifini açıkladı - Son Dakika

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    Yorumlar (15)

  • Ankaragüçlüyüz:
    eziktaslılar küçük eziktası bırakıyorlar. semtinizin büyüklerinden Fenerbahçeli ya da Galatasaraylı olacaksınız grsuzlar... Çok şükür biz semtimizin en büyüğü; Gururluyuz Güçlüyüz Ankaragüçlüyüz! 23 7 Yanıtla
  • Apple User:
    ulan kim gitsin teneke spora bayıldırlar paraları yine Allah’ın malına daha da kötü olcsk çünkü küçük takım 8taş 16 4 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Lyon başganından sonra Samsun başganı da zktr ordan kuçük dedi ahahahaha 16 3 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Bir postada başgan atmış ligin o larına :))) 13 5 Yanıtla
  • Almila Arya:
    ferhat ş,yle b,yledir 16 1 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Eziktaslıları ezen ezen kuççük zvllılar :) Tüm ligin o su oldu kuçük ler. 8 4 Yanıtla
  • Levent Tasdelen:
    eziktaş tan da bu beklenirdi zaten 7 5 Yanıtla
  • Fatih Terim:
    jk küçüktür ama mide bulandırır 7 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    kendi söylediğine kendide inanmıyor :)))) 4 5 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    bunlar böyledir başgan, stanpullu kokoşlar kahvelik yaparlar. Anadolunun delikanlı taraftalarına selamlar 4 5 Yanıtla
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