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Samsunspor'dan Beşiktaş maçı öncesi hakem atamasına sert tepki - Son Dakika

Samsunspor'dan Beşiktaş maçı öncesi hakem atamasına sert tepki

Samsunspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma öncesi hakem atamasına tepki gösterdi. Karadeniz ekibi, geçmişte aleyhlerine hatalı kararlar verdiği öne süren hakem Abdulkadir Bitigen'in atamasının kaygı verici olduğunu belirtti ve atamanın TFF ve MHK tarafından gözden geçirilmesini talep etti.

Samsunspor\'dan Beşiktaş maçı öncesi hakem atamasına sert tepki
23.11.2023 - 23:37,  Güncelleme: 23:42
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Milli aranın ardından Süper Lig'in 13'üncü haftasında Beşiktaş ile sahasında kozlarını paylaşacak Samsunspor'dan bir açıklama geldi.

HAKEM ATAMASINA TEPKİ DÖSTERDİLER

Yaptığı açıklamada mücadeleye atanan hakem Abdulkadir Bitigen hakkındaki rahatsızlığını dile getiren Karedeniz temsilcisi, söz konusu atamanın TFF ve MHK tarafından derhal gözden geçirilmesini talep etti.

Samsunspor'dan Beşiktaş maçı öncesi hakem atamasına sert tepki

İşte Samsunspor'un o açıklaması;

"Trendyol Süper Lig 13. Haftasında Beşiktaş A.Ş. ile sahamızda oynayacağımız karşılaşma öncesi TFF Merkez Hakem Kurulu(MHK) tarafından yapılan ve sosyal medyada tepki çeken hakem ataması konusunda ciddi endişe ve çekincelerimiz bulunmaktadır. Geçmişte oynadığımız müsabakalarda ne yazık ki sürekli olarak aleyhimize verdiği hatalı kararlar ile kamuoyunun büyük tepkisini çeken hakem Abdulkadir Bitigen'in, Beşiktaş A.Ş. ile oynayacağımız karşılaşmada görev alması kaygı vericidir. Açıklananlar dogrultusunda, söz konusu atamanın TFF ve MHK tarafından derhal gözden geçirilmesini ve ivedilikle yapılan bu hatadan dönülmesini talep ederiz. Kamuoyunun bilgisi ve takdirine sunarız."

Samsunspor'dan Beşiktaş maçı öncesi hakem atamasına sert tepki
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Samsunspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor'dan Beşiktaş maçı öncesi hakem atamasına sert tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsunspor'dan Beşiktaş maçı öncesi hakem atamasına sert tepki - Son Dakika
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