Samsunspor-Fenerbahçe maçı öncesi kavga çıktı - Son Dakika
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Samsunspor-Fenerbahçe maçı öncesi kavga çıktı

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Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Samsunspor-Fenerbahçe maçı öncesi taraftarlar arasında kavga çıktı. Emniyet güçlerinin müdahale ettiği olayda herhangi bir yaralanma veya gözaltı durumu bildirilmedi.

20.10.2024 18:04  Güncelleme: 18:13
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak. Mücadele öncesi 2 takım taraftarları arasında kavga çıktı.

KAVGA ÇIKTI

Emniyet güçlerinin müdahale ettiği olayda herhangi bir yaralanma veya gözaltı durumu bildirilmedi.

KANARYA DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, bu sezon ligde çıktığı 4 deplasman karşılaşmasında 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sezonun ikinci haftasında Göztepe ile İzmir'de karşılaşan sarı-lacivertli ekip, 90 dakika sonunda sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken, bu maçın ardından rakip sahada Çaykur Rizespor'u 5-0, Kasımpaşa'yı 2-0 ve Antalyaspor'u da 2-0'lık sonuçlarla mağlup etti. Jose Mourinho'nun ekibi, ligde deplasmanda çıktığı son 3 maçı da gol yemeden kazandı.

63. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'de 63. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 62 karşılaşmada sarı-lacivertliler 35, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet elde ederken, 15 maç eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 108 golüne, Samsunspor 58 golle cevap verdi. Geçen sezon ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanırken, Kadıköy'deki maç ise 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Samsunspor-Fenerbahçe maçı öncesi kavga çıktı

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Son Dakika Spor Samsunspor-Fenerbahçe maçı öncesi kavga çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • HKNYLDN:
    Her kavganın içinde her pisliğin içinde hep fenerbahçe 61 47 Yanıtla
  • ferhat eser:
    hamsiler fenadayak yemiş hahahaha :)) 29 58 Yanıtla
    güngör SAĞ:
    ferhoş içmişsin olmuşsun sarhoş az çek mazotu samsun sporun simgesi hamsi değil onur anıtı önce öğren gel her bokaluk olma 0 0
    Samsun Sporlu:
    Ferhat sen ne boş tenekesin kardeş ya 0 0
    Ali Arat:
    oc gelmis. hos geldin ferhat 0 0
    Emre Akcay:
    Sahada dövüyorlar genelde 0 0
  • Talat Yelbuz:
    KUŞLAR NEREDE ORADA OLAY KUŞLAR BEKAA SORUNUDUR 36 35 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Karadenizli dayak yemez atar 35 34 Yanıtla
    Ercan Karatas:
    Osai unuttun galiba 0 0
  • Samsun Sporlu:
    boş teneke Ferhat 40 7 Yanıtla
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