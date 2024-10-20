Samsunspor-Fenerbahçe maçı 2-2 bitti

Spor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayan maçı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetiyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 16 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Samsunspor ise 6 galibiyet ve 2 yenilgi sonucunda topladığı 18 puanla ikinci sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Samsunspor; Okan, Zeki, Rick Van Drongelen, Bola, Satka, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Muja, Marius.

Fenerbahçe; Livakovic, Mert, Djiku, Becao, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Kostic, Dzeko.

MAÇ BİTTİ: Samsunspor 2 - 2 Fenerbahçe

94' Orta sahanın sağ tarafında Mouandilmadji ile Djiku arasında tansiyon yükseldi. Hakem her iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.

93' KAÇTI! Fenerbahçe'de Amrabat, Çağlar'a geri pas vermek istedi. Kendi ceza sahasında dengesini kaybeden Çağlar topu Soner'e kaptırdı. Soner'in sol ayak üstüyle vuruşu üstten dışarı gitti.

91' Mücadelenin bu dakikalarında tempo bir haylü yüksek durumda.

90' Maçın sonuna 6 dakika ilave edildi.

89' Fenerbahçe'de İrfan Can Kahvecinin GOL sonrası itirazında hakem Muhammet Ali Meteoğlu İrfan Can'a sarı kart gösterdi.

89' Samsunspor'da Laura orta sahadan sol kanata atılan uzun pası penaltı noktasında bulunan Soner'e kafayla çevirdi. Soner'İn sol ayak içiyle vuruşu ağlarla buluştu.

88' GOOOOOOOL SONER GÖNÜL!

87' Samsunspor tüm hatlarıyla Fenerbahçe yarı alanına yerleşti.

86' Samsunspor'da Ntcham sağ kanattan topu ceza sahasına çevirdi. Ceza sahasında yaşanan karambolde Schinder şutunu çekti top kalabalık savunmadan döndü.

84' KAÇTI! Fenerbahçe'de En Nesyri ceza sahasının sağ tarafında savunmadan gelen uzun pas sonrası topla buluştu. Sağ çarprazdan yaptığı aşırtma vuruş uzak direğin yanından dışarı çıktı.

83' KAÇTI! Fenerbahçe'de Samet kendi ceza sahası içinden topu uzaklaştırmak istedi fakat top yayda bulunan Ntcham'ın önünde kaldı. Ntcham gelişine bir şut çekti meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

81' Fenerbahçe'de Edin Dzeko yerine oyuna En Nesyri dahil oldu.

74' Samsunspor kendi yarı alanında top çeviriyor.

73' Fenerbahçe'de Oosterwolde sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyecek.

72' Samsunspor'da Schinder orta sahanın sağında Oosterwolde'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

70' Samsunspor'da Zeki Yavru ve Emre Kılınç oyundan çıktı. Yerlerine Laura ile Dimata dahil oldu.

64' Samsunspor'da Zeki Yavru, orta sahanın solunda Maximin'e faul yaptı.

63' Fenerbahçe'de sol kanatta topu taşıyan İrfan Can, ceza sahasına koşu yapan Maximin'e yerden pasını verdi. Maximin, ceza sahasında şık çalımlarla ilerledi. Sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu.

62' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL SAINT MAXIMIN!

60' Mücadelede son yarım saatllik bölüme girdik.

58' Fenerbahçe'de Fred, Becao ve Kostic oyundan çıktı. Yerlerine İrfan Can Kahveci, Saint Maximin ile Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu.

57' Samsunspor'da Bola, kendi yarı alanının sağında Tadic'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

55' Samsunspor'da Emre Kılınç, orta sahanın sol tarafında Szymanski'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

54' Samsunspor'da iki oyuncu sağ kanatta ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Hakem Muhammet Meteoğlu oyunu devam ettirdi.

52' Fenerbahçe'de Becao orta alanda Ntcham'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

51' Fenerbahçe kendi yarı alanında top çeviriyor.

50' Samsunspor'da Bola orta sahanın solundan sol kanatta bulunan Emre Kılınç'a yerden pas verdi. Emre topu hızla sol kanattan taşıyıp sol ayağıyla penaltı noktasına çevirdi. Topla buluşan Holse sol ayak içiyle vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

50' Samsunspor'da Bola orta sahanın solundan sol kanatta bulunan Emre Kılınç'a yerden pas verdi. Emre topu hızla sol kanattan taşıyıp sol ayağıyla penaltı noktasına çevirdi. Topla buluşan Holse sol ayak içiyle vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

49' GOOOOOOOOOOOOOOL HOLSE!

47' Sol kanatta Holse ceza sahasına ortalamak istedi. Fenerbahçe savunmasında Mert Müldür araya girerek topu kornere gönderdi.

46' İkinci yarı başladı.

D.A İlk yarı bitti.

45' İlk yarı sonuna 3 dakika ilave edildi.

45' Samsunspor'da Muja oyuna devam edemedi. Yerine Schinder dahil oldu.

44' Samsunspor'da Muja kendini yere bıraktı. Oyuna sağlık ekipleri davet edildi. Hakem Muhammet Meteoğlu kenara sedye işareti yaptı.

42' Samsunspor tüm hatlarıyla Fenerbahçe yarı alanına yerleşti.

40' Ntcham, yerden kalktı. oyun yeniden hareketlendi.

39' Orta alanda Fred, Ntcham'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü ve gelecek maçta cezalı duruma düştü.

38' KAÇTI! Fenerbahçe'de Kostic sol kanattan topu taşıyarak penaltı noktasında bulunan Mert Müldür'e yerden harika bir pas verdi. Mert Müldür müsait pozisyondaydı fakat çektiği şut kaleci Okan'da kaldı.

36' Fenerbahçe'de Szymanski sol kanattan topu taşıyarak ceza sahasına koşu yapan Tadic'e harika bir tek pas gönderdi. Tadic ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem Muhammet Meteoğlu'ndan penaltı bekledi. Pozisyonun ardından Tadic için ofsyat bayrağı kalktı.

35' Samsunspor'da Bola rakip yarı alanın sol tarafında Tadic'e faul yaptı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

33' Samsunspor'da Zeki yavru kendi yarı alanının sağ tarafından kaleye koşu yapan Mouandilmadji'ye harika bir uzun pas yolladı. Kaleciyle baş başa kalan Mouandilmadji topu ağlara gönderdi. Pozisyonun bitimiyle ofsayt bayrağı kalktı.

31' KAÇTI! Samsunspor'da Bola, sol kanattan penaltı noktasına yerden pas verdi. Holse, sol ayak içiyle kaleci Livakovic'in soluna doğru yerden şutunu çekti. Livakovic topa uzanarak topu kornere gönderdi. Samsunspor sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

30' Mücadelenin ilk yarım saatlik bölümünü geride bıraktık.

29' Orta alanda üst üste top kayıpları yaşanıyor.

28' Mücadelenin bu dakikalarında Samsunspor %45 - %55 Fenerbahçe topa hakim durumda.

25' Sol kanattan Oosterwolde'nin kullandığı uzun taç atışında Samsunspor savunması topu sektirdi. Altı pasın gerisinde topu önünde bulan Tadic sağ ayağıyla topa dokundu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

24' GOOOOOOOOOOOOOOL DUSAN TADIC!

23' Fenerbahçe kendi yarı alanında top çeviriyor.

22' Fenerbahçe'de Oosterwolde sol kanattan penaltı noktasının solunda bulunan Dzeko'ya pas vermek istedi fakat savunmada Satka topu daha önce aldı ve tehlikeyi önledi.

20' Fenerbahçe'de Oosterwolde sol kanattan çalımlarla topu sürdü. Ceza sahasına ortaladı fakat top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

19' Samsunspor'da Holse, sol kanattan çizgiye inip orta açmak istedi. Fenerbahçe savunması araya girerek topu kornere gönderdi. Samsunspor sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

18' KAÇTI! Samsunspor'da Emre Kılınç sol kanattan penaltı noktasına yerden pas verdi. Penaltı noktasında bulunan Holse topu ıskaladı ve Fenerbahçe savunması araya girerek tehlikeyi önledi.

15' Samsunspor'da Emre Kılınç, sol kanattan çizgiye inerek ceza sahasına ortaladı. Becao'nun müdahalesi sonrası top sol kanattan taça çıktı.

14' Fenerbahçe'de Fred tedavisinin ardından ayağ kalktı. Mücadele kaldığı yerden devam etti.

13' Orta sahada Fenerbahçe oyuncusu Fred, Ntcham'In müdahalesi sonrası yerde kaldı. Pozisyonun ardından Ntcham sarı kart gördü.

12' Samsunspor, kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

11' Mücadelenin bu dakikalarına kadar oyunun temposu br hayli yüksek durumda.

9' Fenerbahçe'de Filip Kostic, orta alanda Holse'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

8' Fenerbahçe'de Dusan Tadic sağ kanatta topla buluştu. Ceza sahasının sağına hareketlenen Kostic'e yerden pasını verdi fakat meşin yuvarlak Kostic için hızlı oldu. Samsunspor aut kullanacak.

7' Fenerbahçe'de Tadic orta alanda Emre Kılıç'a faul yaptı..

6' KAÇTI! Samsunspor'da Holse orta alanda dengesini kaybetti ve yere düştü topu alan Amrabat sol kanatta bulunan Kostic'e yerden bir pas gönderdi. Kostic penaltı noktasında Dzeko'ya yerden pas verdi. Dzeko'nun şutu savunmada Van Drongelen'den döndü.

CANLI ANLATIM

4' Samsunspor oyuncuları ön alanda Fenerbahçe'ye baskı yapıyor.

1' Ve maç başladı.