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Samsunspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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Samsunspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Samsunspor-Galatasaray maçında ilk 11\'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'de, Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

02.02.2024 19:27  Güncelleme: 19:33
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Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Mustafa İlker Coşkun görev yapacak.

GALATASARAY YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'deki son 11 maçında rakipleri karşısında mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, ayrıca ligde son 4 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.

İLK 11'LER

Samsunspor; Okan, Zeki, Satka, Alim, Van Drongelen, Taylan, Bennasser, Holse, Ntcham, Emre, Ercan Kara.

Galatasaray; Muslera; Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez, Berkan Kutlu; Torreira, Kerem Demirbay; Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu; Icardi.

Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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SON DAKİKA: Samsunspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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