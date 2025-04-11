Samsunspor-Galatasaray maçının ilk 11\'leri belli oldu

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor'a konuk olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Polonyalı Tomasz Kwiatkowski oturacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 28 maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle yaşayarak 71 puan topladı. Geçen haftayı BAY geçen Cimbom, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya lider girdi. Süper Lig'deki 29 maçında 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Samsunspor ise 51 puanla 3. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-2 kazanmıştı.

İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Yunus Emre, Ntcham, Tait, Holse, Muja, Emre, Mouandilmadji.

Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen.

GALATASARAY, LİGDE SADECE BEŞİKTAŞ'A YENİLDİ

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de sadece Beşiktaş'a mağlup oldu. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya kadar ligdeki son 28 maçında mağlup olmayan sarı-kırmızılı takımın yenilmezlik serisi, 2-1'lik Beşiktaş mağlubiyetiyle sona erdi. Galatasaray, söz konusu maça kadar ligde 23 galibiyet, 5 beraberlik elde etmişti.

SON 10 MAÇTA 4 GALİBİYETLERİ VAR

Galatasaray, çıktığı son 10 resmi müsabakanın sadece 4'ünü kazanabildi. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 kaybettikleri karşılaşmayla başlayan süreçte 10 maça çıktı. Galatasaray, söz konusu periyotta 6 Süper Lig, 2'şer UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçı oynadı. Cimbom, bu müsabakalarda dörder galibiyet ve beraberlik yaşarken, 2 maçta da mağlup oldu.

FRANKOWSKI FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray, Samsunspor karşılaşmasında kırmızı kart cezalısı Przemyslaw Frankowski'den yararlanamayacak. Son olarak 2-1 kaybedilen Beşiktaş karşılaşmasında 36. dakikada kırmızı kart gören 29 yaşındaki Polonyalı savunma oyuncusu, bu karşılaşmada cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Galatasaray'da Kaan Ayhan, Kerem Demirbay ve Elias Jelert de sakatlıkları nedeniyle bu maçta olmayacak.

SARI-KIRMIZILILARDA 4 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da 4 futbolcu Samsunspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Roland Sallai, sarı kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Sipay Bodrum FK müsabakasında oynayamayacak.

ASLAN'IN GOL UMUDU OSİMHEN

Sarı-kırmızılı ekibin bu müsabakada en önemli gol ayağı Victor Osimhen olacak. Bu sezon 23 Süper Lig maçında 20 kez fileleri havalandırarak gol krallığında zirvede yer alan Osimhen, performansıyla sarı-kırmızılı takımı adeta sırtlıyor. Son 4 lig maçında 6 kez fileleri havalandıran Nijeryalı yıldız, bu maçta Galatasaray'ın gole en yakın oyuncusu olacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 karşılaşmada 6 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'ye 2 gol attı. Galatasaray'da Osimhen'i ligde 10 gol atan Barış Alper Yılmaz, 8'i ikas Eyüpspor'da olmak üzere ligde 9 golü bulunan Ahmed Kutucu ve 6 golü olan Yunus Akgün takip ediyor.

SÜPER LİG'DE 64. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Galatasaray ile Samsunspor, yapacakları maçla, Süper Lig'de 64. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray, 1969-70 sezonunda ilk kez en üst kademe lig olan Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükselen Samsunspor ile şimdiye dek yaptığı 63 karşılaşmadan 42'sini kazandı. 7 müsabaka ise Karadeniz temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi. İki takım arasındaki 14 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, 63 maçta rakip filelere toplam 136 gol atarken, Samsun ekibi 48 golle karşılık verebildi.

SAMSUN'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Samsunspor arasında Samsun'da yapılan lig maçlarında galibiyetlerde İstanbul ekibinin üstünlüğü bulunuyor. İki ekip arasında Samsun'da yapılan karşılaşmalarda sarı-kırmızılı ekip 13-5 üstünlük kurdu. Maçlardan 13'ü ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray, Samsun'da rakip filelere 39 gol atarken kalesinde 23 gol gördü.

ARALARINDAKİ SON 7 MAÇ CİMBOM'UN

Galatasaray, Süper Lig'de Samsunspor ile oynadığı son 7 müsabakayı kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor'un Süper Lig'de yer aldığı 2005-2006, 2011-2012 ve 2023-2024 sezonlarında rakibiyle oynadığı bütün maçlardan galibiyetle ayrıldı. "Cimbom" bu sezonun 12. haftasında RAMS Park'ta 3-2 kazandığı karşılaşmayla da birlikte Karadeniz temsilcisine karşı galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Samsunspor, son olarak 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'ı 2-1 yenmişti.