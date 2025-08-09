Samsunspor Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Samsunspor Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?

Samsunspor ile Gençlerbirliği karşılaşması için heyecan dorukta. Geçen sezonki başarılı başlangıcını tekrarlamak isteyen Samsunspor, ligde yeni yer alan Gençlerbirliği karşısında 3 puanı hedefliyor. Akşam ki maç ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Peki, Samsunspor Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Samsunspor Gençlerbirliği maçı canlı hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Samsunspor, 9 Ağustos Cumartesi günü evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Heyecanla beklenen maç, saat 19.00'da başlayacak ve hakem Ali Yılmaz'ın yönetiminde oynanacak.
Samsunspor ile Gençlerbirliği arasındaki karşılaşma, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Futbolseverler bu mücadeleyi beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.
Samsunspor ile Gençlerbirliği arasında 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü oynanacak olan maçın kesin ilk 11'leri henüz açıklanmadı. Takımların teknik heyetleri, son hazırlıklarını tamamladıktan sonra maç saatinde kadrolarını kamuoyuyla paylaşacak. Her iki ekip de sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedeflerken, taraftarlar sahaya çıkacak isimleri büyük bir merakla bekliyor.
