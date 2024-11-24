Samsunspor ile Alanyaspor yenişemedi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Samsunspor ile Alanyaspor yenişemedi

Samsunspor ile Alanyaspor yenişemedi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile Alanyaspor 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte üst üste ikinci beraberliğini alan konuk takımın galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

24.11.2024 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor, Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

SAMSUN ATTI, ALANYA YANIT VERDİ

Kırmızı beyazlılar, 35'te Dimata'nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Alanyaspor ise 47'de Cordova ile rakibine cevap verdi ve durum 1-1'e geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayın takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

ALANYASPOR'UN GALİBİYET HASRETİ 5 MAÇA ÇIKTI

Samsunspor bu sonuçla puanını 26'ya yükseltti. Üst üste 2 toplamda 5. kez maçtan beraberlikle ayrılan Alanyaspor ise puanını 11 yaptı. Öte yandan Akdeniz ekibinin galibiyet hasreti de 5 maça çıktı. Ligin bir sonraki maç haftasında Alanyaspor evinde Trabzonspor'u ağırlarken, Samsunspor sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig, Samsunspor, Samsun, Alanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor ile Alanyaspor yenişemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Vahit Demirci:
    Cinonun yancısı Samsun kümeye 12 9 Yanıtla
  • Çelikk:
    Samsunspor Havalara Girdi Önce Galatasaray sonrada Alanya Beter olasın 10 9 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:52 Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı
19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
19:10 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı
18:24 Saadet Partisi’nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan
16:53 10 ilimizde eğitime kar engeli 10 ilimizde eğitime kar engeli
13:32 Tottenham, Galatasaray’ın istediği Heung-min Son için kararını verdi Tottenham, Galatasaray'ın istediği Heung-min Son için kararını verdi
13:21 Kanserle mücadele eden Şimal son durumunu anlattı: Yoruldum artık Kanserle mücadele eden Şimal son durumunu anlattı: Yoruldum artık
13:20 AK Parti Yüreğir Kongresi’nde Soykırım Mesajı AK Parti Yüreğir Kongresi'nde Soykırım Mesajı
12:57 İstanbul’da yılın ilk kar yağışı, fırtınadan Kız Kulesi bile zor göründü İstanbul'da yılın ilk kar yağışı, fırtınadan Kız Kulesi bile zor göründü
12:46 Toplu ulaşımda yeni zorunluluk başlıyor Toplu ulaşımda yeni zorunluluk başlıyor
12:34 NATO’dan Trump hamlesi: Rutte ABD’ye gitti NATO'dan Trump hamlesi: Rutte ABD'ye gitti
12:29 Madenciler 4 gündür yerin altında: Sonuç alınamazsa açlık grevine başlayacaklar Madenciler 4 gündür yerin altında: Sonuç alınamazsa açlık grevine başlayacaklar
12:21 Danla Bilic YouTube’u neden bıraktığını açıkladı: Paraya doydum, ilk baştaki enerjim yok Danla Bilic YouTube'u neden bıraktığını açıkladı: Paraya doydum, ilk baştaki enerjim yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 20:13:30. #1.11#
SON DAKİKA: Samsunspor ile Alanyaspor yenişemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.