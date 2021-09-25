Samsunspor ile Denizlispor 47. randevuya çıkıyor

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ve Denizlispor ligin 7. haftasında 47. randevularına çıkacaklar.

Samsunspor ve Denizlispor daha önce resmi olarak 46 kez birbirlerine rakip oldular. Aralarındaki 46 karşılaşmanın 20'sini Samsunspor, 14'ünü ise Denizlispor kazandı. 2 takım arasında oynanan 12 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Denizli'de oynanan 23 karşılaşmada Denizlispor'un 9, Samsunspor'un ise 8 galibiyeti bulunurken, 6 maç da beraberlikle sonuçlandı. Samsunspor bu sezon ligde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 7 puan topladı. Ligde şimdiye kadar 6 maça çıkan Denizlispor ise 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak 6 puan toplayabildi.

Samsunspor ve Denizlispor son olarak 22 Nisan 2018'de Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşmış, mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Samsunspor o sezon TFF 2. Lig'e düşerken, Denizlispor ise Samsunspor'un 2 puan üzerinde ligi tamamlayarak küme düşmekten kurtulmuştu.

27 Eylül Pazartesi günü Denizli Atatürk Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek. - SAMSUN