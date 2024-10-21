Samsunspor maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde aylarca yok - Son Dakika
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Spor

Samsunspor maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde aylarca yok

Samsunspor maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde aylarca yok

Fenerbahçe, futbolcuları Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'nin sakatlık durumları hakkında bir açıklama yaptı. Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü (yırtık) olduğu belirtildi. Cengiz Ünder'in 3-4 hafta, Jayden Oosterwolde'nin ise aylarca sahalardan uzak kalması bekleniyor.

21.10.2024 16:45
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Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü (yırtık) tespit edildiğini açıkladı.

OOSTERWOLDE AYLARCA YOK

Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü (yırtık) tespit edildiğini açıkladı. Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in 3-4 hafta, Jayden Oosterwolde'nin ise uzun süre sahalardan ayrı kalması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbol A Takımımızda yaşadıkları sakatlıklar neticesinde MR görüntülenmeleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır."

Samsunspor maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde aylarca yok

Cengiz Ünder, Fenerbahçe, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde aylarca yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Engin Engo:
    İYİ OLMUŞ. YERDE YATAN ADAMA VURAN AYAK KIRILSIN. İYİ OLUYOR. 28 28 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    olsa ne olacakki bu futbol ile bişey olmaz Fenerbahçeden şampiyon falan olmaz 47 4 Yanıtla
  • Ferhat Oç eser:
    Konuyla alakalı değil ama Ferhat eser tam bir süzme OÇ 29 12 Yanıtla
  • ferhat eser:
    geçmiş olsun 21 19 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Sanada geçmiş olacak Ferhat önce 24 -sonra 28 Ekim'de hüsrana uğrayacak 15 7 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    CENGİZ UNDER NEREDE SAKATLANMIS KULÜBEDE MI, HAYRET MERT HAKAN YANLIŞ YALNIZ KALDI DESENİZE, OSTERVOLE O KADAR ÖNEMLİ DEGIL HA VAR HA YOK, FEROS ONDAN IYI OYNAR, TAYTINI DA GİYDİ MI NE KIRITIR 9 7 Yanıtla
  • ferhat eser:
    talat ferhat ot eser gevşekleri aynı kişiler annesinebindim bu aynı kişinin geçen hafta hala doğrulamadı yataktan 3 10 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FERHAT ESER SEN TEKSİN 7 DUVELINE MILLET BİNİYOR DAHA DIYORSUN 8 4 Yanıtla
  • Türk Ak:
    Zuahhahahahağ 4 5 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Morinyoda anma şanslı ikiside bir halta yaramazdi şimdi istemeden kadro dışı kaldilar 4 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: Samsunspor maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde aylarca yok - Son Dakika
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