Samsunspor maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde aylarca yok

Talat Yelbuz:

CENGİZ UNDER NEREDE SAKATLANMIS KULÜBEDE MI, HAYRET MERT HAKAN YANLIŞ YALNIZ KALDI DESENİZE, OSTERVOLE O KADAR ÖNEMLİ DEGIL HA VAR HA YOK, FEROS ONDAN IYI OYNAR, TAYTINI DA GİYDİ MI NE KIRITIR