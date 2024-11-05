Samsunspor mahkemeye gidiyor - Son Dakika
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Samsunspor mahkemeye gidiyor

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Samsunspor, Fenerbahçe'nin başkan Yüksel Yıldırım ile ilgili yaptığı açıklamalara cevap verdi. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz ve kulüp başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım hakkında eleştiri sınırını fazlasıyla aşan, hakarete varan ifadeleri sahiplerine iade ediyor; kendileri hakkında savcılık ve mahkemeler nezdinde gereken adımları atacağımızı bilmelerini istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

05.11.2024 23:03
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Hafta sonunda Galatasaray'a konuk olacak Samsunspor ile Fenerbahçe arasındaki polemik git gide büyüyor. Kırmızı-beyazlı kulüp, sarı-lacivertlilerin Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım ile ilgili yaptığı açıklamalara cevap verdi. Fenerbahçe de Yıldırım'ın sözleri sonrasında bir açıklama yayınlamıştı.

İŞTE SAMSUNSPOR'UN AÇIKLAMASI

"Kulübümüz ve Kulüp Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım hakkında kamuoyunda yapılan açıklamaları şaşkınlıkla takip ediyoruz.

Cüzi bir kadro değeriyle, her biri çok kıymetli sporculardan oluşan ekibimiz, Süper Lig'de henüz ikinci sezonunda ligin 2. sırasına yerleşmiş ve birçok planı altüst etmiştir. Bu başarı, bazı kesimleri rahatsız etmiş görünmektedir.

Kulübümüz başarılı sonuçlar aldıkça niyetleri açıkça iyi olmayan kişilerce hedef alınmıştır. Yapılan bu fütursuz açıklamalar, yalnızca bazı kesimlerin kendi başarısızlıklarını gölgelemek için sergilediği nafile çabalardır. Ancak, kullanılan çirkin dilin ve takınılan tavrın Türk futbolunun gelişimine hiçbir katkısı bulunmamaktadır.

Kim ne konuşursa konuşsun, Atatürklü Armalı Kulübümüz belirlediği kısa ve uzun vadeli hedeflerine koşmaya; adil, eşit ve temiz futbolun yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir.

Kulübümüz ve Kulüp Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım hakkında eleştiri sınırını fazlasıyla aşan, hakarete varan ifadeleri sahiplerine iade ediyor; kendileri hakkında savcılık ve mahkemeler nezdinde gereken adımları atacağımızı bilmelerini istiyoruz."

NE OLMUŞTU?

Galatasaray maçı öncesi sessiz kalmakla suçlanan Başkan Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden eleştirilere yanıt vermişti.

Yıldırım, "Biz sahada konuşuyoruz. Pazar günü de Rams Park'ta sahada oyuncular ellerinden geleni yapacaklar ve maça galibiyet için çıkacağız. Bundan kimsenin ve bilhassa Fenerbahçelilerin şüphesi olmasın. Benim Başkan olduğum sürece Samsunspor asla maç satmaz ve satmayacakta. Bu böyle biline Fenerbahçeliler tarafından" ifadelerini kullandı.

"KEPAZELİK DİZ BOYUNU AŞTI"

Kendisini eleştiren Fenerbahçelilere tepki gösteren Yıldırım, "Siz neden sahanızda 3-1 yenildiniz? Önce onu açıklayın, sonra da bize sallayın. Fenerbahçeli medya sayesinde Türk futbolunda kepazelik diz boyunu aştı. 'Adalet' deyip adaleti vermek istemeyenlerle ne konuşabiliriz ki! Yanlış anlamak için tetikte bekleyene, doğruyu anlatamazsınız" şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE YANIT VERDİ

Yıldırım'ın sarı-lacivertli kulüple ilgili yaptığı açıklamalara cevap verdi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

"Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın bitmek bilmeyen açıklamalarından bir yenisini daha bugün itibarıyla takip etmiş bulunuyoruz.

Bu hafta karşılaşacağı rakibi ile ilgili hedefini anlatırken zorlama bir yaklaşımla Fenerbahçe ismini gündeme getirmesini ve yorumlarını Fenerbahçe üzerinden yapmasını kendisinin "gündem değiştirerek gündeme gelme çabası" olarak görüyoruz.

Yüksel Yıldırım'a, haddini ve sınırını aşan bir yaklaşımla Kulübümüzün adını kullanmaktan vazgeçmesini,

Kulübünün adının geçtiği ana gündem ve iddialara odaklanmasını, Bir maçtan sonra daha "beyinleri ile kalpleri arasında çelişki olmuştur" mesajına mahal vermemek adına gereken önlemleri almasını öneriyoruz"

Samsunspor mahkemeye gidiyor

Yüksel Yıldırım, Samsunspor, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor mahkemeye gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Bilişim Hurda:
    ŞİKEBAHÇE TÜRKİYE'NİN BEKA SORUNUDUR KAPATILMALIDIR 44 40 Yanıtla
  • V. A.:
    6alata5aray bu herşey beklenir şike adına. 29 28 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    fb kapatilsin rezil 24 24 Yanıtla
  • Ferhata Geçer:
    Elemanlar kasımpaşa ve sivasın kendilerine atmasından ötürü herkesi kendileri gibi biliyorlar! Siz de 1-3 yenildiniz, sizin içinizde GS nin altına yatan kimler var, onu da açıklayın bakalım. 25 3 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    ayaklar bas, baslar ayak olmus. senin eserin ali koc. 15 9 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    Aptal herifler Samsun sporun konsantrasyonunu bozdular . Cimbomdan puan alacaklari varsada simdi alamaz 14 7 Yanıtla
  • Ferhata Geçer:
    Hodrimeydan, tüm pisliklerin çenesini kapatmak için en azından VAR a yabancı hakem gelsin diyeceğim ama Sn. Hacıosmonoğlu suyu bulanık tutmak ve lahmacun un takımının bundan faydalanması için ne gerekirse yapıyor! Geçen sene ki gibi getirin yabancı var, görün yine kim kaç puan alabiliyor! 17 1 Yanıtla
  • Sedat Gürün:
    Haftaya 3. Sıraya yerleşirsin meraketme 14 4 Yanıtla
  • Emre Acar:
    İlginç olan Fenerbahçe’nin Samsunspor şike yapacaklar îmâsı acaba kendileri niye yenildi ?? 11 1 Yanıtla
  • Mehmet Şen:
    Asıl kepazelik sahada aklı ile kalbi çelişmektir 7 0 Yanıtla
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