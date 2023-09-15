Samsunspor, Mickael Tırpan'ı kadrosuna kattı - Son Dakika

Samsunspor, Mickael Tırpan'ı kadrosuna kattı

Samsunspor, Mickael Tırpan\'ı kadrosuna kattı
Son Güncelleme: 15.09.2023 23:01

Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, Kasımpaşa'dan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Mickael Tırpan'ı kadrosuna kattı. Yıldız futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor son olarak Kasımpaşa forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Mickael Tırpan'ı kadrosuna kattı.

1 YILLIK İMZAYI ATTI

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz en son Kasımpaşa SK takımında oynayan Mickaël Sylvain Tırpan ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sporcumuza ve camiamıza hayırlı olması dileklerimizle." ifadelerini kullandı.

KASIMPAŞA'DA FORMA GİYDİ

Son olarak İstanbul ekibi Kasımpaşa'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda 57 resmi mücadelede 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Trendyol Süper Lig, Samsunspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsunspor, Mickael Tırpan'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
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