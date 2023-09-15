Samsunspor, Mickael Tırpan\'ı kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor son olarak Kasımpaşa forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Mickael Tırpan'ı kadrosuna kattı.
Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz en son Kasımpaşa SK takımında oynayan Mickaël Sylvain Tırpan ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sporcumuza ve camiamıza hayırlı olması dileklerimizle." ifadelerini kullandı.
Son olarak İstanbul ekibi Kasımpaşa'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda 57 resmi mücadelede 3 gol atarken 1 de asist yaptı.
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