Samsunspor\'un golü öncesi İrfan Can Kahveci\'ye faul yapıldı mı?

Spor

Bu kez de basına sataştı

Dün akşam oynanan ve 2-2 biten Samsunspor- Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını yayıncı kuruluşta yorumlandı.

İRFAN CAN'A FAUL VAR MI?

Eski hakemler, gecenin en çok tartışılan pozisyonu olan Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye yapılan müdahalenin faul olmadığı konusunda hemfikir oldu.

İşte hakemlerin yorumları;

Deniz Çoban; Ne bir faul var ne de bir elle oynama! Gol temiz. Hakem arkadaşımız o kadar basit temaslara faul çaldı ki, o standarta bakınca buna da çalsa giderdi. 8. dakikada Kostic'e çaldığı faul ve sarı karta bakınca... Ne o fauldü ne bu faul. Bu gol temiz. Kimse bir şey aramasın.

Bülent Yıldırım; Samsunsporlu futbolcu avantajı elde edip İrfan Can'ın arkasına kaçtıktan sonra o küçük şarjdan İrfan faydalanmak istemiş. Bir ihlal görmüyorum. Burada faul yok.

Bahattin Duran; Samsunsporlu oyuncunun İrfan Can'a bir müdahalesi var elle, benim için bu müdahale bir ihlal değil, devam kararı doğru.