Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı? - Son Dakika
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Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?

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Samsunspor-Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını Trio ekibi yorumladı. Eski hakemler, Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye yapılan müdahaleyi faul olarak değerlendirmedi.

21.10.2024 08:39
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Dün akşam oynanan ve 2-2 biten Samsunspor- Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını yayıncı kuruluşta yorumlandı.

İRFAN CAN'A FAUL VAR MI?

Eski hakemler, gecenin en çok tartışılan pozisyonu olan Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye yapılan müdahalenin faul olmadığı konusunda hemfikir oldu.

İşte hakemlerin yorumları;

Deniz Çoban; Ne bir faul var ne de bir elle oynama! Gol temiz. Hakem arkadaşımız o kadar basit temaslara faul çaldı ki, o standarta bakınca buna da çalsa giderdi. 8. dakikada Kostic'e çaldığı faul ve sarı karta bakınca... Ne o fauldü ne bu faul. Bu gol temiz. Kimse bir şey aramasın.

Bülent Yıldırım; Samsunsporlu futbolcu avantajı elde edip İrfan Can'ın arkasına kaçtıktan sonra o küçük şarjdan İrfan faydalanmak istemiş. Bir ihlal görmüyorum. Burada faul yok.

Bahattin Duran; Samsunsporlu oyuncunun İrfan Can'a bir müdahalesi var elle, benim için bu müdahale bir ihlal değil, devam kararı doğru.

Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
Görüntü: beIN SPORTS
Samsunspor\'un golü öncesi İrfan Can Kahveci\'ye faul yapıldı mı?

İrfan Can Kahveci, Bülent Yıldırım, Deniz Çoban, Samsunspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Hasan Balta:
    Adam geri Geri Gelirken arkasındaki adam ense kısmından vurarak düşürüyor… Buda Foul değilse ne !!! Düşen Galatasaraylı bir futbolcu olsa Kesin foulu yapan sarı kartı bile görmüştü… 46 109 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    AĞLAK KUŞLAR SAHTEKARLIKLA FAUL ALMAYA O KADAR ALIŞMIİLAR Kİ HER KENDİNİ YERE ATANA FAUL ALMANIN NORMAL OLDUĞUNU SANIYORLAR 83 37 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    buna halı sahada bile faul çalmazlar.. İrfan Can'a saha dışında bu hareketi yap, bakalım kendini yere atacak mı? 62 18 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    beceriksizliğin faturasını hakeme kesmek istiyorlar yani siz top oynadınız hakem kolunuzdanmı tuttu morinyo kim fener kim aziz Yıldırım morinyoyu ali koça kakaladı 52 7 Yanıtla
  • nurettin yıldırım:
    Ne guzel yorumlamış sınız itmek faul degıl demek yenı ogrendık 12 31 Yanıtla
  • Haluk Akkaya:
    Dünyaya sorsan devam ama mourinho ya sorsan faul.çabuk adapte oldu türk futboluna.bizim insanımızın genel sorunudur bu.ASLA SUÇU KENDİNDE GÖRMEMEK! 37 4 Yanıtla
  • Tarık yücel:
    aynen Fenerbahçe'ye özel verdiler. hep sizsiniz hep sizin hakkiniz yeniyor en nadur sizsiniz. ulann bı kerede dik olun be 30 9 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YOK ONLAR TAKLACI OLDUĞU İÇİN FAUL GIBI GÖRÜYOR 27 5 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Anlaşıldı lobi çalışması başarılı olmuş tebrikler 11 14 Yanıtla
  • Nurrahman Kocak:
    Malum kisinin kanalindaki yorumculardan ne beklenirki fazla yalamayin 9 5 Yanıtla
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