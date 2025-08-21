Samsunspor, Yunanistan'da üstünlüğünü koruyamadı - Son Dakika
Spor

Samsunspor, Yunanistan'da üstünlüğünü koruyamadı

Samsunspor, Yunanistan'da üstünlüğünü koruyamadı
21.08.2025 22:54
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Samsunspor, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a deplasmanda 1-0 öne geçmesine rağmen 6 dakika içerisinde yediği gollerle 2-1 kaybetti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Samsunspor, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Spyros Louis Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Samsunspor, 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 kaybetti.

SAMSUNSPOR ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Karşılaşmanın 51. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda iyi bir kafa vuruşu yapan Logi Tomasson, Samsunspor'u 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardından baskısını artıran Panathinaikos'ta Giorgos Kiriakopoulos, 66. dakikasında düzgün bir vuruşla skora dengeyi getirdi. Maçın 74. dakikasında köşe vuruşuna iyi yükselen Palmer-Brown, takımını 2-1 öne geçirdi. Ev sahibi ekip, bu golle 6 dakika içerisinde öne geçti.

RÖVANŞ SAMSUN'DA

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve karşılaşma 2-1 Panathinaikos üstünlüğüyle sonuçlandı. Rövanş karşılaşması 28 Ağustos Perşembe günü Samsun'da oynanacak.

    Yorumlar (1)

  • ESKOL TRAVEL:
    ohhhh oldu Fenerbahçe maçında memleket meselesi diye pankart açmışlardı nasıl fenerbahçe feyenoord ve benfica ile oynarken karşıyı desteklediler iyi oldu iyi başarılar panatinaikos ?????? 1 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
