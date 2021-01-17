Sancaktepe FK maçına kar engeli - Son Dakika

Sancaktepe FK maçına kar engeli

Sancaktepe FK maçına kar engeli
Son Güncelleme: 17.01.2021 14:27

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'taki 12'nci hafta erteleme maçı olan İnegölspor - Sancaktepe Futbol Kulübü mücadelesi, kar yağışı nedeniyle bir kez daha ertelendi.

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'taki 12'nci hafta erteleme maçı olan İnegölspor - Sancaktepe Futbol Kulübü mücadelesi, kar yağışı nedeniyle bir kez daha ertelendi.

Daha önce Sancaktepe Futbol Kulübü cephesinde yaşanan Covid-19 vakaları nedeniyle bugüne ertelenen İnegölspor - Sancaktepe Futbol Kulübü karşılaşması, bu kez de kar engeline takıldı. Bursa'da dünden itibaren etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle, saha kar ile kaplandı. İnegöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğüne ait yaklaşık 50 kişilik ekip saha temizleme çalışmasına sabah 08.00'da başladı ve çalışmalar maçın oynanacağı saate kadar sürdü. Maçın orta hakemi Gürel Uzuner beraberindeki Muhammed Sait Emre Alagöz, Oğuzhan Kocaçoban ve Ramazan Haymana ile birlikte sahada incelemede bulundu.

Saha temizleme çalışmalarının uzun süreceğine kanaat getiren hakem heyeti, sahanın maç oynamaya elverişli olmadığı gerekçesiyle karşılaşmayı erteledi. Saha temizleme çalışmaları sürdürülürken, karşılaşmanın yarın saat 13.00'da oynanmasına karar verildi.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Sancaktepe FK maçına kar engeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sancaktepe FK maçına kar engeli - Son Dakika
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