Attığı gollerle Galatasaray'ın en büyük silahı olan Mauro Icardi, taraftarını bu kez de piyano başındaki performansıyla mest etti.
Mauro Icardi, kendisiyle özdeşleşen Simge Sağın'ın seslendirdiği "Aşkın Olayım" şarkısını piyanoda çaldı. Arjantinli golcünün, piyano başındaki performansı büyük beğeni toplarken, taraftarlar esprili bir dille "Sanki Fazıl Say" yorumlarında bulundu.
Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıktı. Arjantinli golcü, bu karşılaşmada 12 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.
Son Dakika › Spor › Piyano başına geçen Icardi'nin performansı büyük alkış aldı - Son Dakika