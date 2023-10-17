 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Piyano başına geçen Icardi'nin performansı büyük alkış aldı - Son Dakika

Piyano başına geçen Icardi'nin performansı büyük alkış aldı

Son Güncelleme: 17.10.2023 08:27

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, kendisiyle özdeşleşen ''Aşkın Olayım'' şarkısını piyanoda çaldı. Arjantinli yıldızın o anları büyük beğeni topladı.

Attığı gollerle Galatasaray'ın en büyük silahı olan Mauro Icardi, taraftarını bu kez de piyano başındaki performansıyla mest etti.

PİYANONUN BAŞINA GEÇTİ

Mauro Icardi, kendisiyle özdeşleşen Simge Sağın'ın seslendirdiği "Aşkın Olayım" şarkısını piyanoda çaldı. Arjantinli golcünün, piyano başındaki performansı büyük beğeni toplarken, taraftarlar esprili bir dille "Sanki Fazıl Say" yorumlarında bulundu.

14 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıktı. Arjantinli golcü, bu karşılaşmada 12 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

Mauro Icardi, Galatasaray, Fazıl Say, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Piyano başına geçen Icardi'nin performansı büyük alkış aldı - Son Dakika


Son Dakika
11:28 Kadın kılığına giren adam, annesinin akbilini kullanırken yakalandı
11:19 Okan Buruk'a Ziyech soruldu! Cevap Galatasaray taraftarının tüm hayallerini suya düşürdü
10:45 Hamas'ın elindeki kadın rehine videoda neler söyledi? Tek bir isteği var
10:47 TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
10:46 Altının gramı 1.720 lira seviyesinden işlem görüyor
10:40 Bayılana kadar dövülen Benekli Ayhan'dan saatlerdir haber alınamıyor
10:34 Son Dakika: Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılında 106 metreye dalarak dünya rekoru kırdı
10:31 Sözün bittiği yer! İsrail, Gazze'deki sivilleri gitmeleri için zorladığı bölgeyi de bombaladı
10:27 Gazze'ye yönelik olası kara harekatında İsrail'i bekleyen büyük tehlike
10:13 Berlin'de "Filistin'e özgürlük" sloganları atan Müslümanlara polisten sert müdahale
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2023 11:44:14. #1.13#
SON DAKİKA: Piyano başına geçen Icardi'nin performansı büyük alkış aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement