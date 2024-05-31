Sanki geleceği görmüş! Acun'un yıllar önce Mourinho'ya söylediklerine bakın - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sanki geleceği görmüş! Acun'un yıllar önce Mourinho'ya söylediklerine bakın

Geniş Video İzle

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı teknik direktör Jose Mourinho ve Acun Ilıcalı arasında geçmişte yaşanan bir diyalog gündem oldu. Acun'un Mourinho'ya, ''Fenerbahçe'ye gelmeme yanlışını nasıl yapmış?'' dediği görülüyor.

31.05.2024 12:16  Güncelleme: 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkan adayı Aziz Yıldırım'ın da hoca tercihi olan Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı. Bu karar sonrasında Ali Koç'un yönetim kurulunda yer alacak olan Acun Ilıcalı'nın yıllar önce Portekizli teknik adamla gerçekleştirdiği sohbet akıllara geldi.

2012 yılında bir inşaat firmasının davetlisi olarak İstanbul'a gelen Jose Mourinho, Çırağan Sarayı'nda konferansın moderatörü Acun Ilıcalı'nın sorularını yanıtlamıştı.

"F.BAHÇE'YE GELMEME YANLIŞINI NASIL YAPTI"

Gerçekleştirilen konferansın moderatörlüğünü üstlenen Ilıcalı, Jose Mourinho'ya "Fenerbahçe'ye gelmeme yanlışını nasıl yapmış? Bir onu soralım, bizi ne ayırdı?" sorusunu yöneltti.

"İLK TEKLİFİ F.BAHÇE YAPMIŞTI"

O dönem Real Madrid Teknik Direktörü olan Mourinho ise "Gençtim, Porto'yu çalıştırıyordum o zamanlar. O yıl UEFA şampiyonu olmuştuk. Fenerbahçe de bana teklif getiren ilk yabancı takım olmuştu. Ancak içimden bir his geldi ve Porto'da kaldım. O yıl Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldum." cevabını verdi. Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimi sonrasında göreve gelmesi en kuvvetli isim olan Jose Mourinho, Ali Koç'un kazanması halinde yönetici Acun Ilıcalı'nın da hayalinin gerçeğe dönüşmesi anlamına gelecek.

Sanki geleceği görmüş! Acun\'un yıllar önce Mourinho\'ya söylediklerine bakın
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Jose Mourinho, Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Bahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sanki geleceği görmüş! Acun'un yıllar önce Mourinho'ya söylediklerine bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • YoH null: Ne alaka 0 0 Yanıtla

12:18 Özel, Erdoğan’a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim
11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
11:02 Üvey baba skandalı Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde Üvey baba skandalı! Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
12:25 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler
12:16 Sanki geleceği görmüş Acun’un yıllar önce Mourinho’ya söylediklerine bakın Sanki geleceği görmüş! Acun'un yıllar önce Mourinho'ya söylediklerine bakın
11:55 ’Mutlu son’ ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
11:31 Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:39 Altın ve döviz güne yükselişle başladı Altın ve döviz güne yükselişle başladı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
10:20 7 ilimiz diken üstünde Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 13:01:30. #1.13#
SON DAKİKA: Sanki geleceği görmüş! Acun'un yıllar önce Mourinho'ya söylediklerine bakın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement