Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı: Süper Kupa maçı Şanlıurfa'ya hayırlı olsun - Son Dakika
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Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı: Süper Kupa maçı Şanlıurfa'ya hayırlı olsun

Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı: Süper Kupa maçı Şanlıurfa\'ya hayırlı olsun

Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağına dair bir paylaşım yaptı.

19.02.2024 23:29
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Süper Lig devleri Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa finaliyle ilgili Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı'dan flaş bir açıklama geldi.

"ŞANLIURFA'YA HAYIRLI OLSUN"

TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Mustafa Çadırcı, "Süper Kupa Maçı Şanlıurfa'ya hayırlı olsun." şeklinde bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Mustafa Çadırcı, "Süper Kupa Maçı Şanlıurfa'ya hayırlı olsun. Bir nebze katkım olduysa ne mutlu bana. Deprem yaşayan, sel felaketiyle demoralize olan, ekonomisi durağanlaşan ilimize tanıtım, turizm canlılığıyla çağ atlatacaktır." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı: Süper Kupa maçı Şanlıurfa'ya hayırlı olsun
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Şanlıurfaspor, Galatasaray, Süper Kupa, Fenerbahçe, Şanlıurfa, Turizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı: Süper Kupa maçı Şanlıurfa'ya hayırlı olsun - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Gipsy King: Deprem bölgesini maddi ve manevi desteklemek icin, TFF bu sezon ve gelecek sezonlarda bilhassa büyük kulüplerin maclarini bu bölgelerde oynatabilir. 10 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı: Süper Kupa maçı Şanlıurfa'ya hayırlı olsun - Son Dakika
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