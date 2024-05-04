Arda Güler şov yaptı, Santiago Bernabeu ayağa kalktı - Son Dakika
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Spor

Arda Güler şov yaptı, Santiago Bernabeu ayağa kalktı

La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid, sahasında Cadiz'i 3-0 yendi. Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, 66. dakikada oyundan çıktı. Maç boyunca gösterdiği performansla beğeni toplayan Arda, oyundan çıkarken tüm stat tarafından ayakta alkışlandı. Genç futbolcu, taraftarların bu sevgi gösterisine alkışlarıyla karşılık verdi.

04.05.2024 19:25  Güncelleme: 20:02
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Lider Real Madrid, La Liga'nın 34. haftasında sahasında Cadiz'i Diaz, Bellingham ve Joselu'nun golleriyle 3-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 66. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.

GÖZLERİN PASINI SİLDİ

Topu her ayağına aldığında taraftarları heyecanlandıran Arda Güler, izleyenlere sunduğu küçük resitallerle gözlerin pasını sildi. Arda, attığı çalım ve paslarla beğeni topladı.

Santiago Bernabeu, Arda Güler'i ayakta alkışladı

ÇIKARKEN AYAKTA ALKIŞLANDI

Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu, 66.dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı. Genç yıldız, saha kenarına gelirken Santiago Bernabeu'daki taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı. Arda da bu sevgi gösterisine alkışlayarak karşılık verdi.

Arda Güler şov yaptı, Santiago Bernabeu ayağa kalktı

ARDA GÜLER'İN İSTATİSTİKLERİ

Süre: 65 dakika

Topla buluşma: 54

Pas: 29/31

Çalım: 3/6

Şut: 0/2

Orta: 1/6

RCS topla buluşma: 3

Arda Güler şov yaptı, Santiago Bernabeu ayağa kalktı

ŞAMPİYONLUĞA 1 ADIM UZAKLIKTA

Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 87'ye yükseltirken, Cadiz 26 puanda kaldı. Barcelona'nın Girona'ya puan kaybetmesi durumunda Real Madrid, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

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Son Dakika Spor Arda Güler şov yaptı, Santiago Bernabeu ayağa kalktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ali Arslan: Bir yıldız doğdu! Sanırım önümüzdeki yıllar tüm dunyada ismi süper yıldız olarak bilinecek.ulkemiz adına gurur kaynağı. 1 0 Yanıtla

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