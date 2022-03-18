Saran Group'tan yayın ihalesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Saran Group, Süper Lig yayın ihalesinde geçen her dakikanın yayıncı kuruluş lehine işlediğini ileri sürdü.

Saran Group'tan yapılan açıklamada, yayın ihalesi ile ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirdiklerine vurgu yapılarak, "Ezber bozan Süperlig TV teklifimizle Türk futbol pazarına yeni bir vizyon ve beraberinde güzide kulüplerimize de yayıncısının esiri olmak yerine kendi ürününün sahibi olma fırsatını sunmuştuk. Gelinen noktada kaybedilen her dakikanın mevcut yayıncı kuruluş lehine ve oluşturduğumuz bu tarihi fırsat aleyhine işlediğini de özellikle belirtmek isteriz." ifadeleri kullanıldı.

İhale sürecini hatırlatan Saran Group, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şartname dahilinde yapmış olduğumuz teklifleri içeren ve mevcut yayıncı kuruluşun ihaleden çekilmesiyle birlikte kazanmış olduğumuz paketlerin yanı sıra bir de 1A dahil tüm paket kırılımlarını kapsayan Süperlig TV teklifi yapmıştık. Bu teklif çerçevesinde, grubumuzca TFF'ye, teminatlı olarak ve yarısı dolar cinsinden olmak üzere toplam 125 milyon dolar garanti edilirken, üzerine Kulüpler Birliği ile gelir paylaşımlı bir de model önermiştik. Söz konusu yeni yapının yayıncı kuruluşun şartnameye aykırı olan teminatsız teklifinin aksine teminatla destekleniyor olması, iş modelimizi mevcut yayıncı kuruluşun yıllık sadece yüzde 10 artış öngören 2 milyar 105 milyon liralık teklifinden açıkça daha yüksek ve somut olarak da daha güvenli bir teklif yapmaktaydı. Ayrıca belirtmek isteriz ki TRT'nin ihaleden çekildiğini de öğrenmiş bulunmaktayız. TFF'nin 28 Şubat'ta resmi sitesinden yaptığı duyuruya ve kurumumuza yazdığı yazıya istinaden, mevcut durumda Paket 1D için sözleşme yapma hakkının yasal olarak tarafımıza geçmesi sebebiyle ilgili sözleşmeyi de imzalamaya hazır olduğumuzu bu vesileyle ayrıca duyurmak isteriz."