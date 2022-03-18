Saran Grup'tan ihale açıklaması - Son Dakika
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Saran Grup'tan ihale açıklaması

18.03.2022 16:17
Saran Grup'tan ihale açıklaması

Saran Grup, yayıncı kuruluş ihalesi ile ilgili bir açıklama yaptı.

Saran Grup, yayıncı kuruluş ihalesi ile ilgili bir açıklama yaptı.

TFF'nin yayıncı kuruluş ihalesi ile ilgili Saran Grup'tan bir açıklama geldi. Saran Grup'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kamuoyunun bilmesini isteriz ki şartname dahilinde yapmış olduğumuz teklifleri içeren ve mevcut yayıncı kuruluşun ihaleden çekilmiş olmasıyla birlikte kazanmış olduğumuz paketlerin yanı sıra bir de 1A dahil tüm paket kırılımlarını kapsayan Süperlig TV teklifi yapmıştık.

Bu teklif çerçevesinde grubumuzca TFF'ye teminatlı olarak ve yarısı dolar cinsinden olmak üzere toplam 125 milyon dolar garanti edilirken, üzerine Kulüpler Birliği ile gelir paylaşımlı bir de model önermiştik.

Söz konusu yeni yapının yayıncı kuruluşun şartnameye aykırı olan teminatsız teklifinin aksine teminatla destekleniyor olması, iş modelimizi mevcut yayıncı kuruluşun yıllık sadece yüzde 10 artış öngören 2. milyar 105 milyon TL'lik teklifinden açıkça daha yüksek ve somut olarak da daha güvenli bir teklif yapmaktaydı.

Ezber bozan Süperlig TV teklifimizle Türk futbol pazarına yeni bir vizyon ve beraberinde güzide kulüplerimize de yayıncısının esiri olmak yerine kendi ürününün sahibi olma fırsatı sunmuştu. Gelinen noktada kaybedilen her dakikanın mevcut yayıncı kuruluş lehine ve oluşturduğumuz bu tarihi fırsat aleyhine işlediğini de özellikle belirtmek isteriz.

Bu konuyu netleştirirken ayrıca belirtmek isteriz ki TRT'nin ihaleden çekildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. TFF'nin 28 Şubat 2022'de resmi sitesinden yaptığı duyuruya ve kurumumuza yazdığı yazıya istinaden mevcut durumda paket 1D için sözleşme yapma hakkının yasal olarak tarafımıza geçmesi sebebiyle ilgili sözleşmeyi de imzalamaya hazır olduğumuzu bu vesileyle ayrıca duyurmak isteriz." - İSTANBUL

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Futbol Federasyonu, dolar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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