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Sarayköyspor 3 puan peşinde - Son Dakika

Sarayköyspor 3 puan peşinde

11.12.2021 08:39
Sarayköyspor 3 puan peşinde

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Bölge 3'üncü Grup takımlarından Sarayköyspor, 7. haftada deplasmanda karşılaşacağı rakibi olan B. B. Oğuzhanspor maçı için hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Bölge 3'üncü Grup takımlarından Sarayköyspor, 7. haftada deplasmanda karşılaşacağı rakibi olan B. B. Oğuzhanspor maçı için hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgesel Amatör Lig 4. Bölge 3'üncü Grupta mücadele eden ve grubunda 11 puan ile 3'üncü sırada bulunan Sarayköyspor'da gözler 7'nci haftada deplasmanda oynanacak olan Bucak Belediye Oğuzhanspor maçına çevrildi. Teknik Sorumlu İbrahim Aktürk bu maçın kendileri açısından çok önemli olduğuna değinerek en iyi sonuçla döneceğimize inanıyorum dedi.

"Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor"

Ligin kalan bölümündeki hedefleri için 7'nci haftada oynanacak olan Bucak Belediye Oğuzhanspor maçının önemine değinen Teknik Sorumlu İbrahim Aktürk "11 puandayız daha fazla puan da toplayabilirdik ama aldığımız puan da rahatsız edici bir durum yok. Memnuniyet duyuyoruz. Çünkü Denizli içerisindeki takımlara baktığımızda hepsinin üstünde olduğumuz için mutluyuz. Şu anda yavaş yavaş devrenin sonuna geliyoruz. Son 3 maç kaldı. Bu hafta da Burdur Bucak'a gideceğiz çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Ligin bitmesine daha çok maç var. Bizim zaten öncelikli hedefimiz Denizli içerisindeki takımların üstünde bitirebilmek. Sonrasında Denizli'yi il dışarısında en iyi şekilde temsil edebilmek. Önümüzdeki deplasman maçından alacağımız bir galibiyet bizim üst sıralarda 'Var Bir Hayalimiz' diyebilmemiz için önemli. Hedefimiz doğrultusunda yavaş yavaş ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Umduğumuzdan Daha İyi Durumdayız"

Kırmızı siyahlı takımın takım kaptanı Mehmet Emin Metinkaya'da sezon başındaki hedeflerinin ligde kalmak olduğunu belirterek "Ama maçlar başladı ve umduğumuzdan daha iyi konumdayız. Takımımız gün geçtikçe daha iyiye gidiyor. Geçen hafta iyi bir maç oynadık ve üç puan almasını bildik. Eksiklerimiz var, bu haftayı kayıpsız geçmek istiyoruz yine zorlu bir deplasmana gideceğiz ama inşallah hakkımızda hayırlısı olur üç puanı da almasını biliriz" diye konuştu. - DENİZLİ

Sarayköyspor 3 puan peşinde
Sarayköyspor 3 puan peşinde
Sarayköyspor 3 puan peşinde
Sarayköyspor 3 puan peşinde
Sarayköyspor 3 puan peşinde

İbrahim Aktürk, Amatör Lig, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sarayköyspor 3 puan peşinde - Son Dakika Spor


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