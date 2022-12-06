Galatasaraylılar 45 dakikada yenilen gollere inanamıyor! Rakibin sevinçleri skordan daha da skandal - Son Dakika
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Galatasaraylılar 45 dakikada yenilen gollere inanamıyor! Rakibin sevinçleri skordan daha da skandal

06.12.2022 21:35
Galatasaraylılar 45 dakikada yenilen gollere inanamıyor! Rakibin sevinçleri skordan daha da skandal

Sarı-Kırmızılılar, Villarreal'le oynadığı hazırlık maçında ilk yarıyı 4-1'lik mağlubiyetle kapattı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar ilk yarıda yenilen gollerle sinirden çıldırdı. Villarreal futbolcularının yaptığı sevinçler ise skordan daha da dikkat çekti.

Dünya Kupası arasında Villarreal'le hazırlık maçı yapan Galatasaray, ilk yarıda ortaya çıkan skorla büyük şok yaşadı. İspanyol ekibi ilk 45 dakikayı 4-1'lik galibiyetle tamamladı.

Galatasaraylılar 45 dakikada yenilen gollere inanamıyor! Rakibin sevinçleri skordan daha da skandal

TEPKİ YAĞDI

Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada ortaya koyulan futbola isyan etti. Özellikle kaleci Okan ve Aanholt büyük tepki gördü.

Galatasaraylılar 45 dakikada yenilen gollere inanamıyor! Rakibin sevinçleri skordan daha da skandal

SEVİNÇLER ÇILDIRTTI

Villarreal'de ilk golü atan Coquelin ve 4. golü atan Pascual'dan hiç beklenmeyecek hareketler geldi. İlk golü atan Coquelin, Fenerbahçeli Crespo'nun derbide attığı golden sonra yaptığı sevincin aynısını yaptı. 4. golü atan Pascual ise Aslan yürüyüşüyle tribünlere doğru sevinç yaptı. Galatasaraylı taraftarlar büyük tepki gösterdi.

İşte sosyal medyadaki yorumlar:

Galatasaraylılar 45 dakikada yenilen gollere inanamıyor! Rakibin sevinçleri skordan daha da skandal
Galatasaraylılar 45 dakikada yenilen gollere inanamıyor! Rakibin sevinçleri skordan daha da skandal
Galatasaraylılar 45 dakikada yenilen gollere inanamıyor! Rakibin sevinçleri skordan daha da skandal
Galatasaraylılar 45 dakikada yenilen gollere inanamıyor! Rakibin sevinçleri skordan daha da skandal
Galatasaraylılar 45 dakikada yenilen gollere inanamıyor! Rakibin sevinçleri skordan daha da skandal
YORUMLAR
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Galatasaray, Villarreal, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaraylılar 45 dakikada yenilen gollere inanamıyor! Rakibin sevinçleri skordan daha da skandal - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaraylılar 45 dakikada yenilen gollere inanamıyor! Rakibin sevinçleri skordan daha da skandal - Son Dakika
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