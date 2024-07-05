Şarkıcı Sıla, Türkiye-Hollanda maçı için konserini erteledi - Son Dakika
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Spor

Şarkıcı Sıla, Türkiye-Hollanda maçı için konserini erteledi

Şarkıcı Sıla, Türkiye-Hollanda maçı için konserini erteledi

Ünlü şarkıcı Sıla, yarın akşam oynanacak Türkiye- Hollanda çeyrek final maçından dolayı Çeşme'de vereceği konserini 2 Ağustos'a erteledi. Konserini ertelediğini duyuran Sıla ''Milli Takımımıza başarılar dilerim'' ifadelerini kullandı.

05.07.2024 07:48
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A Milli Futbol Takımı Avusturya'yı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Montella yönetimindeki Milliler çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. Ünlü şarkıcı Sıla da cumartesi günü Hollanda- Türkiye maçından dolayı Çeşme konserini erteledi.

"MİLLİ TAKIMIMIZA BAŞARILAR DİLERİM"

Instagram hesabından konserini ertelendiğini duyuran Sıla, "Milli takımımızın maçı sebebiyle 6 Temmuz Çeşme konserimiz 2 Ağustos tarihine ertelenmiştir. Satın alınan biletler yeni tarihinde geçerli olacaktır. Milli takımımıza başarılar diler anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Sıla, Türkiye-Hollanda maçı için konserini erteledi

HAYKO CEPKİN DE KONSER SAATİNİ DEĞİŞTİRDİ

Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin de konserine bilet alan hayranının "İlk defa çeyrek final gördüm. Maç saatinde Hayko Cepkin konserindeyiz. Şansım bu kadar" paylaşımından dolayı sahne saatini değiştirdi. X hesabından hayranına cevap veren Cepkin "Hizmet kapınıza kadar geldi. Milli takım çeyrek finale kalınca, Ataköy Marina konserimiz ile aynı gün aynı saate denk geldi. Biz de maç kaçmasın, izlenilsin diye konser saatimizi 20.15'e çektik. 22.00'de konser biter, sonra (şu anki) bilete göre minimum 5000 kişi maçı seyrederiz. İşte hizmet. Bizimle uyum içinde hareket eden organizasyona da teşekkürler. Tekrar belirtiyorum dakik oluşumu zaten biliyorsunuz tam 20.15 konserimiz başlar ki maç saatine sarkmayalım" dedi.

Şarkıcı Sıla, Türkiye-Hollanda maçı için konserini erteledi
Şarkıcı Sıla, Türkiye-Hollanda maçı için konserini erteledi
Şarkıcı Sıla, Türkiye-Hollanda maçı için konserini erteledi
Şarkıcı Sıla, Türkiye-Hollanda maçı için konserini erteledi

Milli Takım, Hollanda, Türkiye, Çeşme, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şarkıcı Sıla, Türkiye-Hollanda maçı için konserini erteledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yusuf Kucuk: Hahaha kimsenin konsere gitmiyecehini biliyor maç var diye. Boş alanda rezil olacak seyirci yok diye . Milli takım için değil kendini düşündüğü için iptal etmiş olabilir 16 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: hasilat düşer diye herhalde 8 0 Yanıtla
  • Sinan Aylin: Maç kaçmasın izlenilsin değil zaten izlenecek olan bir maç olduğu için konserim boş geçmesin dolu geçsin diyedir o :)) 7 0 Yanıtla

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